Le DA de Democratic City qui a dit qu’il n’y avait pas de « crise de violence » blâme les médias pour avoir déformé le message

Le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner, a accusé les médias d’avoir prétendument déformé les commentaires faits lundi concernant la flambée des homicides dans la ville.

Krasner avait déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse lundi que malgré un taux d’homicides record, les Philadelphiens et les touristes de la ville devraient se sentir en sécurité.

« Nous n’avons pas de crise d’anarchie, nous n’avons pas de crise de criminalité, nous n’avons pas de crise de violence », a déclaré Krasner, a rapporté le Philadelphia Inquirer. « Il est important que nous ne laissions pas cela devenir pâteux et saigner dans l’idée qu’il y a une sorte de forte augmentation de la criminalité. »

Dans une déclaration publiée jeudi, Krasner a reproché aux médias d’avoir déformé son message, arguant que ses commentaires avaient été « modifiés » tout en admettant qu’il avait peut-être été « inarticulé ».

«Je sais que certaines choses inarticulées que j’ai dites plus tôt cette semaine ont offensé les gens. Le message véhiculé par les extraits sonores des médias n’est pas du tout ce que je voulais dire », a déclaré Krasner. « Les réponses complètes basées sur des données visant à trouver des solutions à la violence armée seront modifiées en extraits sonores. C’est mon travail de m’assurer que même ces extraits sonores sont prudents.

« Ironiquement, une semaine avant mes mots inarticulés, les médias couvraient mes larmes tout en parlant de victimes de tirs », a-t-il ajouté.

Krasner a été sévèrement critiqué pour ses commentaires, notamment de la part de l’ancien maire de Philadelphie Michael Nutter, qui a fustigé le procureur de district dans un éditorial mardi.

« Je voudrais demander à Krasner : combien de personnes noires et brunes, et d’autres, devraient être abattues quotidiennement dans nos rues pour répondre à votre définition d’une » crise « ? », A écrit Nutter. « Combien d’autres enfants et adolescents doivent-ils mourir en nombre record pour attirer votre attention et être considérés comme une « crise » ? »

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]