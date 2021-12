Le DA de la région de Chicago, Kim Foxx, déchiré par un républicain de l’Illinois après la fusillade du centre commercial Oak Brook

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un commissaire républicain du comté basé à l’extérieur de Chicago s’est déchaîné contre le procureur de l’État du comté de Cook, Kim Foxx, cette semaine après que des coups de feu dans un centre commercial d’Oak Brook ont ​​fait au moins quatre blessés – et ont envoyé des acheteurs de Noël se démener pour se mettre en sécurité.

S’exprimant quelques heures seulement après la fusillade, le commissaire Peter DiCianni de la banlieue du comté de DuPage – où se trouve le centre commercial – a accusé Foxx de ne pas avoir réprimé les crimes violents à Chicago et dans d’autres parties du comté de Cook, ce qui a entraîné davantage de problèmes de sécurité dans les communautés environnantes. .

« Le comté de DuPage est toujours un comté qui se targue que la sécurité est une priorité absolue », a déclaré DiCianni dans une interview télévisée près du centre commercial jeudi soir avec WGN-TV de Chicago, « et beaucoup de nos crimes violents viennent de l’est .

UNE TIR DANS LE MALL DE LA RÉGION DE CHICAGO FAIT PLUSIEURS BLESSÉS ; 2 SUSPECTS EN GARDE, 1 RECHERCHÉ

« Nous avons un [Cook County] procureur de l’État qui, souvent, ne poursuit pas le crime comme elle le devrait », a-t-il poursuivi, se référant à Foxx. « Je peux vous dire que ces délinquants, s’exprimant au nom du procureur de notre État [in DuPage County], sera pleinement poursuivi.

— Peter DiCianni, commissaire du comté de DuPage (Illinois)

Commissaire Peter DiCianni (photo du site Web du comté de DuPage)

« Et nous devons envoyer le message que nous ne tolérons pas ce genre de crime dans notre comté. »

Selon les autorités, des coups de feu ont été tirés à l’intérieur du centre commercial vers 17h44 jeudi après que deux suspects armés se soient impliqués dans une dispute. Les quatre personnes blessées dans l’incident étaient l’un des suspects et trois passants, a indiqué la police. Tous devaient survivre.

— Peter DiCianni, commissaire du comté de DuPage (Illinois)

CHICAGO BIKE SHOP VOLÉ DEUX FOIS EN SEMAINES : « C’EST UN AUTRE NIVEAU »

La police a déclaré le centre commercial sûr plus tard jeudi soir, selon un communiqué.

Le suspect blessé et un deuxième suspect ont été placés en garde à vue tandis qu’un troisième suspect était recherché, selon la police. La police d’Oak Brook a tweeté des photos du suspect en fuite vendredi matin.

DiCianni a affirmé qu’une réponse rapide des forces de l’ordre avait empêché la fusillade de devenir une tragédie plus grave.

« En tant qu’ancien maire, juste à côté du magasin [in Elmhurst, Illinois], j’ai vu mes policiers aider cette communauté… nous aurions pu avoir des victimes », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, nous ne l’avons pas fait, heureusement, mais nous ne pouvons pas permettre que cela se produise dans notre comté et notre beau village d’Oak Brook.

LE MARI DE L’ÉTAT DE L’ILLINOIS LE LÉGARD DU DEM A TIRÉ UNE ARME LÉGALE À DES PERPS AU COURS D’UN CARJACKING : RAPPORTS

« Nous sommes fiers de la sécurité – et nous garderons cette fierté et financerons entièrement nos agents comme nous l’avons été, et soutiendrons nos agents. Nous avons un chef qui est un professionnel. Nous avons eu une réponse phénoménale … toutes nos communautés se sont réunies pour assumer cela.

« Quatre équipes SWAT étaient là pour rendre cela aussi efficace que possible. Nous prenons donc le crime très au sérieux et nous ne tolérerons pas ce crime et nous poursuivrons pleinement ces individus. »

Foxx, 49 ans, originaire de Chicago, est procureur de l’État du comté de Cook depuis 2016. Le démocrate a été régulièrement critiqué par les républicains, notamment pour avoir abandonné plusieurs accusations portées contre Jussie Smollett dans le cadre de l’accusation de crime de haine de l’acteur. (Smollett a finalement été condamné plus tôt ce mois-ci pour cinq des six chefs d’accusation liés à l’affaire.)

« Si, comme cela a été allégué, il est prouvé que les politiques de mon bureau contribuent au pillage ou à l’anarchie, je serai le premier à les changer. » — Kim Foxx, procureur du comté de Cook (Illinois)

Le procureur de l’État du comté de Cook (Illinois), Kim Foxx, s’adresse aux journalistes à Chicago, le 22 février 2019. (Associated Press)

Une analyse du Chicago Tribune en 2020 a révélé que Foxx « a abandonné toutes les charges contre 29,9% des accusés pour crime, une augmentation spectaculaire par rapport à son prédécesseur ». Pendant ce temps, le Chicago Sun-Times a rapporté en octobre que le comté de Cook était sur la bonne voie en 2021 pour connaître son plus grand nombre de détournements de voitures en 20 ans, avec de tels crimes en hausse de 43,5% par rapport à 2020.

Toujours en octobre, un groupe de républicains de l’Illinois et de chefs de police de la région de Chicago ont apporté leur soutien à un projet de loi de la législature de l’État qui leur permettrait d’annuler les décisions de Foxx d’assouplir les charges retenues contre les accusés.

Foxx a affronté ses critiques en août dans un essai éditorial publié dans le Chicago Tribune.

Elle les a accusés de « pointer du doigt le blâme » au milieu de ce qu’elle a reconnu être une « montée en flèche » de la violence armée à Chicago.

« Mais pointer du doigt le blâme ne nous rendra pas plus en sécurité », a-t-elle écrit. « J’invite mes collègues des forces de l’ordre au niveau de la ville, du comté, de l’État et du gouvernement fédéral à se joindre à moi à une table consacrée à la promotion de la sécurité publique et de l’égalité de la justice.

« Si, comme cela a été allégué, il est prouvé que les politiques de mon bureau contribuent au pillage ou à l’anarchie, je serai le premier à les changer. »

Danielle Wallace et Louis Casiano de Fox News ont contribué à cette histoire.