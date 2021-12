Le DA de Philadelphie revient sur ses commentaires disant que la ville n’a pas de crise de «crime» après que l’ancien maire l’a appelé

Le procureur du district de Philadelphie revient sur les commentaires faits plus tôt dans la semaine lorsqu’il a affirmé que la ville n’avait pas de problème de criminalité malgré le nombre record d’homicides en 2021.

Larry Krasner, le procureur de district, a nié qu’il y ait eu une augmentation des crimes violents lors d’une conférence de presse lundi et a déclaré que les résidents ne devraient pas s’inquiéter de l’augmentation de la criminalité.

« Nous n’avons pas de crise d’anarchie, nous n’avons pas de crise de criminalité, nous n’avons pas de crise de violence », a déclaré le procureur de district aux journalistes lors d’une conférence de presse lundi. « Il est important que nous ne laissions pas cela devenir pâteux et saigner dans l’idée qu’il y a une sorte de gros pic de criminalité. Il n’y en a pas. Il n’y a pas de gros pic de criminalité. … Il n’y a pas de gros pic de criminalité. crime violent. Aucune de ces choses n’est vraie. «

En 2021 jusqu’à présent, le département de police de Philadelphie a signalé 521 homicides, ce qui représente une augmentation de 13% par rapport à 2020 ainsi que le nombre total de meurtres le plus élevé de la ville depuis au moins 2007. Les incidents impliquant une fusillade ont également augmenté de 4,4%, et le nombre des personnes victimes d’une fusillade a augmenté de près de 3 % au cours de l’année écoulée.

PHILADELPHIA DA KRASNER DIT QUE LA VILLE N’A PAS DE CRISE DE CRIME, MALGRE DES HOMICIDES RECORDS

PHILADELPHIE, PA – 30 DÉCEMBRE : le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner, s’adresse aux médias après une conférence de presse annonçant Danielle Outlaw en tant que nouveau commissaire de police le 30 décembre 2019 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Outlaw, la première femme commissaire de police noire de Philadelphie, était auparavant le chef de la police de Portland, OR. (Photo de Mark Makela/.) (Mark Makela/.)

Cependant, le taux total d’infractions violentes à Philadelphie a diminué de près de 3 % depuis 2020, les vols à main armée étant le seul crime violent à avoir augmenté en 2021, qui ont augmenté de 27 % depuis 2020. Les crimes violents tels que le viol, à mains nues les vols et les voies de fait graves ont tous diminué depuis 2020.

Krasner a publié jeudi une déclaration disant qu’il avait dit « des choses inarticulées » plus tôt dans la semaine qui « ont offensé des gens ».

« Je sais que certaines choses inarticulées que j’ai dites plus tôt cette semaine ont offensé les gens. Le message véhiculé par les extraits sonores des médias n’est pas du tout ce que je voulais dire », a déclaré Krasner.

Krasner a ensuite déclaré qu’il serait plus prudent à l’avenir, mais n’a pas réussi à s’excuser ou à modifier ses remarques par rapport à la conférence de presse de lundi.

« Les réponses complètes basées sur des données visant à trouver des solutions à la violence armée seront modifiées en extraits sonores. C’est mon travail de m’assurer que même ces extraits sonores sont prudents. En tant que personne dont le fort soutien est dû en partie au fait que je ne communiquer ou prendre des décisions comme un politicien de carrière, il est de mon devoir de faire mieux », a déclaré Krasner.

SUSPECT DE LA MORT D’UN ÉTUDIANT DE L’UNIVERSITÉ TEMPLE ARRÊTÉ POUR CARJACKING EN JUILLET PUIS LIBÉRÉ

(. Amérique du Nord)

Mercredi, l’ancien maire de Philadelphie Michael Nutter a fustigé les remarques de Krasner dans un article d’opinion du Philadelphia Inquirer et les a qualifiées de certains des pires commentaires qu’il ait entendus par un responsable.

Les récentes remarques du procureur de district Larry Krasner sur la question de savoir si nous vivons une crise de la criminalité sont parmi les commentaires les pires, les plus ignorants et les plus insultants que j’aie jamais entendus de la part d’un élu », a déclaré Nutter.

Nutter a également déclaré que les commentaires de Krasner puent le « privilège blanc » et « l’éveil blanc ».

« Il faut une certaine audace d’ignorance et de privilège blanc pour dire cela en ce moment », a déclaré Nutter. « Je dois me demander dans quel genre de monde gâché de réveil blanc Krasner vit pour avoir si peu de respect pour les vies humaines perdues, dont beaucoup sont noires et brunes, alors qu’il fait avancer son propre profil national en tant que procureur de district progressiste. »

Skyline du centre-ville de Philadelphie, Pennsylvanie USA

L’ancien maire a également posé une question à Krasner : « Combien de personnes noires et brunes, et d’autres, devraient être abattues quotidiennement dans nos rues pour répondre à votre définition d’une » crise « ? »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Les mots comptent. Les mots ont un impact, déclenchent et blessent. Les mots signifient quelque chose de la part des élus. Krasner devrait s’excuser publiquement auprès des 521 familles des victimes décédées et des milliers de personnes mutilées par des blessures par balle cette année. Il a ignoré la douleur des vivant et insulté la mémoire des morts », a écrit Nutter.

Audrey Conklin et Andrew Mark Miller de Fox News ont contribué à ce rapport.