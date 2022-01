Le Dakar est différent de tout… en tout

01/06/2022 à 20:27 CET

Pour le meilleur et pour le pire, le Dakar est différent de tout & mldr; en tout. C’est peut-être pour cela que j’aime tant cette spécialité, ouverte aux pilotes avec un esprit d’aventure, de caractère, une capacité de souffrance et désireux d’affronter des centaines de kilomètres de terrain inconnu à toute vitesse et avec un désert plein d’obstacles qui les attendent dans chaque coin.

Je l’ai déjà dit dans cette même chronique, mais j’insiste : le rythme qui s’imprime est brutal, excessif et à voir défiler les participants, vous dressez les cheveux sur la tête. L’organisation devrait à nouveau se concentrer sur le fait de ne pas trop courir, probablement avec une navigation plus difficile et, surtout, dans la catégorie moto. Une moyenne de plus de 100 km/h sur une étape de 350 kilomètres, c’est jouer à la loterie.

Le problème est que le terrain que nous offre l’Arabie saoudite en est la cause, car ce sont des pistes avec de longues lignes droites et où l’on peut rouler à fond. Il y a des dunes, bien sûr, comme des zones de cailloux, mais lorsque les difficultés sont à nouveau surmontées, l’accélérateur est enfoncé au maximum. Ceci, en plus des problèmes mécaniques, provoque un bon nombre d’accidents, certains spectaculaires et toujours dangereux.

LA FIABILITÉ

Quand on parle de fiabilité, cela sonne ou est interprété comme une excuse. Et ce n’est pas comme ça. Les voitures et les motos sont soumises à un stress brutal, notamment par les candidats aux premières positions. Audi, qui a déjà montré que le projet avait du potentiel, a un problème d’amortisseur. Personne ne le cache, mais cela ne les surprend pas non plus. C’est une voiture neuve, très jeune et à la technologie complexe, qui a besoin d’être rodée pour surmonter la pression à laquelle elle est soumise. Il en va de même avec BRX, la voiture Prodrive pilotée par Nani Roma, un autre prototype de nouvelle génération qui doit être adapté pour améliorer sa fiabilité dans une spécialité où les «ennemis» sont multiples et inattendus & mldr; comme les chameaux sur la photo de Mikel Prieto.