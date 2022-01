Le Dakar renforce sa sécurité après l’explosion d’un véhicule

01/01/2022 à 19:45 CET

.

L’organisation dakaroise a publié ce samedi une déclaration aux médias accrédités dans laquelle elle révélait avoir renforcé la sécurité de l’épreuve après jeudi dernier « une voiture d’assistance & rdquor; souffrir « Une explosion soudaine & rdquor; dans la périphérie de Djeddah, sans en préciser la cause.

Et cela n’exclut pas « aucune possibilité & rdquor; de ce qui s’est passé en donnant le rapport médical des personnes impliquées dans l’incident. Il y avait six passagers dans le véhicule, cinq d’entre eux sont indemnes, mais le conducteur de la voiture, dont l’identité n’est pas précisée, a subi « des blessures graves & rdquor; sur une jambe et a subi une intervention chirurgicale.

La caravane du Dakar est à Ha’il, à plus de 800 kilomètres de Djeddah, après le concours du prologue qui a donné le coup d’envoi de la 44e édition de la course.

La déclaration complète de l’organisation:

« Suite au communiqué de presse de jeudi dernier concernant un événement impliquant une voiture de service le 29 décembre à Jeda, nous avons ajouté des informations. La voiture transportait six passagers. Cinq d’entre eux sont sortis indemnes du véhicule et seul le conducteur de la voiture a été grièvement blessé aux jambes. et a dû être opéré. Son état s’améliore et son rapatriement en France se prépare.

Son véhicule a été brutalement stoppé par une explosion soudaine, dont l’origine est encore inconnue à l’heure actuelle. La police saoudienne s’est immédiatement rendue sur les lieux et a commencé son enquête, sans écarter aucune possibilité, y compris celle d’un acte malveillant. Face à cette incertitude et par mesure de précaution, nous avons décidé avec les autorités saoudiennes de renforcer toutes les mesures de sécurité qui étaient déjà en vigueur les années précédentes et qui ont été reconduites pour cette troisième édition du Dakar en Arabie Saoudite. Ainsi, l’ensemble du terrain, hôtels et bivouacs bénéficiera d’une sécurité nettement améliorée. Dans ce cadre, nous vous demandons de faire preuve d’une extrême vigilance & rdquor ;.

1011880

omb / jl