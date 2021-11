Le Dakota du Sud étonne l’État du Dakota du Sud avec un Je vous salue Marie

Des choses folles se produisent à la Missouri Valley Football Conference. Une semaine seulement après que les Jackrabbits de l’État du Dakota du Sud, l’équipe n ° 4 de la division du championnat de football, ont bouleversé l’État du Dakota du Nord n ​​° 2, ils ont eux-mêmes attrapé le virus contre le rival de l’État et de la conférence, les Coyotes du Dakota du Sud.

Les Coyotes n ° 19 se sont retrouvés menés 20-17 avec seulement une seconde à jouer et le ballon à leur compte 43. Ils n’avaient guère plus qu’une prière de gagner.

Mais cette prière a été exaucée lorsque le quart-arrière Carson Camp a pris le claquement, a roulé juste à l’extérieur de la poche, s’est levé et a tiré le ballon aussi fort qu’il le pouvait vers paydirt.

Le ballon n’a pas atteint la zone des buts, mais s’est plutôt cambré près de la ligne des cinq mètres, où un exercice de pointe s’est ensuivi. Lorsque la poussière est retombée, le ballon était solidement dans les bras de Caleb Vander Esch à travers la ligne de but alors que les Coyotes l’ont battu contre l’un des meilleurs programmes FCS du pays à domicile.

JEU APPELÉ du Dakota du Sud 🤯@SDCoyotes vient avec le Je vous salue Marie lors de la dernière partie du jeu pour vaincre son rival dans l’État du Dakota du Sud ! ?? (via @SDCoyotesFB) pic.twitter.com/vISqGg0plo – FOX College Football (@CFBONFOX) 13 novembre 2021

Voici un angle du côté alternatif. Regardez-le dans toute sa splendeur.

QU’EST-CE QU’UN JEU PAR LE DAKOTA DU SUD POUR GAGNER ?? pic.twitter.com/tfwzSkC9WH – Football universitaire PFF (@PFF_College) 13 novembre 2021

L’État du Dakota du Nord est toujours en tête de la conférence et donc de la course à l’enchère automatique de la ligue pour les éliminatoires du FCS. Mais ce match pourrait grandement contribuer à gagner une place de choix pour le Dakota du Sud, et à tout le moins, il offre aux Coyotes le droit de se vanter dans l’État du Mont Rushmore et leur première séquence de victoires consécutives contre l’État du Dakota du Sud depuis 1986-1988. .

Ce joueur de ligne Rutgers vient de marquer un gros touché et les fans de football universitaire sont devenus fous