Le Dalaï Lama appelle à une « action réaliste » avant le sommet de la COP26 – « Réalité urgente » | Monde | Nouvelles

Samedi soir, le chef spirituel tibétain a publié une déclaration soulignant la « réalité urgente » du changement climatique et rassemblant les peuples du monde entier pour protéger la planète « non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures ».

Sa Sainteté a dit : « Le réchauffement climatique est une réalité urgente. Aucun de nous n’est capable de changer le passé. Mais nous sommes tous en mesure de contribuer à un avenir meilleur.

« En effet, nous avons la responsabilité envers nous-mêmes et envers les plus de sept milliards d’êtres humains vivant aujourd’hui de veiller à ce que nous puissions tous continuer à vivre en paix et en sécurité. Avec espoir et détermination, nous devons prendre soin de notre propre vie et de celle de tous nos voisins. »

« Aujourd’hui, nous devons aborder l’avenir non pas avec des prières suscitées par la peur, mais en prenant des mesures réalistes fondées sur la compréhension scientifique. Les habitants de notre planète sont interdépendants comme jamais auparavant. Tout ce que nous faisons affecte nos compagnons humains, ainsi que d’innombrables espèces animales et végétales. »

Il a ajouté : « Alors que nous affrontons ensemble cette crise, il est impératif que nous agissions dans un esprit de solidarité et de coopération afin d’en limiter les conséquences. J’espère et je prie pour que nos dirigeants rassemblent les forces nécessaires pour prendre des mesures collectives pour faire face à cette urgence et établir un calendrier pour le changement. Nous devons agir pour faire de ce monde un monde plus sûr, plus vert et plus heureux. »