Le Dalaï Lama fête ses 86 ans : le débat sur la réincarnation s’accélère

“La réincarnation des bouddhas vivants, y compris le Dalaï Lama, doit se conformer aux lois et règlements chinois et suivre les rituels religieux et les conventions historiques.”

Par le lieutenant-général SL Narasimhan (retraité),

Sa Sainteté le Dalaï Lama (HHDL) célèbre son 86e anniversaire le 06 juillet. Son âge avancé et l’intransigeance de la Chine à négocier avec lui ont mis en lumière la question du Tibet et de sa réincarnation. HHDL s’est échappé de l’annexion chinoise du Tibet en mars 1959 et est entré en Inde. Qu’il ait obtenu l’asile et qu’un gouvernement tibétain en exil ait été formé à Dharamsala appartient à l’histoire. Il était et est le visage des Tibétains dans le monde entier. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1989. Il a propagé la voie du milieu pour un rapprochement avec le gouvernement chinois. L’approche médiane implique que le peuple tibétain n’accepte pas le statut actuel du Tibet sous la République populaire de Chine. En même temps, ils ne cherchent pas l’indépendance du Tibet. A mi-chemin entre les deux, se trouvent la politique et les moyens d’atteindre une véritable autonomie pour tous les Tibétains vivant dans les trois provinces traditionnelles du Tibet dans le cadre de la République populaire de Chine. Le gouvernement chinois a rejeté cette position. De 2002 à 2010, les représentants du HHDL ont eu des entretiens avec le gouvernement chinois en vain. Par la suite, les pourparlers se sont tus.

Lorsque HHDL est venu en Inde, il avait à la fois les pouvoirs temporels et religieux. En 2011, il a renoncé aux pouvoirs temporels et n’a conservé que le rôle religieux. Même cela n’a pas aidé à changer la position du gouvernement chinois. En 2017, l’Administration centrale tibétaine a annoncé la Vision Cinq-Cinquante qui visait à résoudre le problème du Tibet au cours des cinq prochaines années, tout en maintenant et en renforçant la résilience de l’administration et de la population tibétaines ainsi que du mouvement pour la liberté tibétain et l’identité et la culture uniques du peuple tibétain pour les cinquante prochaines années, selon les besoins. Cette décision est également tombée dans l’oreille d’un sourd. Dans l’ensemble, le mouvement tibétain pour obtenir l’indépendance au départ et l’autonomie au sein de la Chine plus tard n’a pas progressé. Le gouvernement chinois semble s’être attardé sur la question du Tibet. La Chine a également modifié sa position sur le traitement du HHDL. Initialement, il a dit que le HHDL devrait accepter que le Tibet fait partie de la Chine. Cette position a changé maintenant à celle de HHDL acceptant que le Tibet fait partie de la Chine depuis l’antiquité.

La communauté internationale s’est prononcée sur la question du Tibet. Cependant, ces voix semblent se réduire, sauf pour les États-Unis. Les États-Unis ont promulgué la loi tibétaine sur la politique et le soutien en 2019 qui fait de la politique officielle des États-Unis que la succession des dirigeants bouddhistes tibétains, y compris la succession du dalaï-lama, soit laissée aux seuls bouddhistes tibétains à décider, sans ingérence du gouvernement chinois. . De plus, en juillet 2020, il a imposé des interdictions de visa aux fonctionnaires chinois qui restreignent l’accès des étrangers au Tibet. Alors que la position des États-Unis sur la réincarnation du HHDL a été rendue claire par l’acte mentionné ci-dessus, la Chine a également durci sa position sur la question de la réincarnation. Un nouveau règlement, intitulé « Mesures pour l’administration du personnel religieux », publié en février 2021 et entré en vigueur le 1er mai, stipule que la succession d’un bouddha vivant doit être effectuée conformément aux règlements pertinents de la Chine. Plus tôt encore, en avril 2019, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a déclaré que « la réincarnation des bouddhas vivants, y compris le Dalaï Lama, doit se conformer aux lois et règlements chinois et suivre les rituels religieux et les conventions historiques ». La Chine semble indiquer clairement que la réincarnation du HHDL sera conforme à la décision de son gouvernement.

HHDL lui-même a fait un certain nombre de déclarations concernant la réincarnation. En 2004, il a déclaré que si le peuple tibétain sentait qu’il n’y avait pas besoin du prochain Dalaï Lama, alors cette institution pourrait ne pas continuer. Il a de nouveau fait une déclaration similaire en 2019 en parlant à certains étudiants que “la coutume de reconnaître les lamas réincarnés a peut-être fait son temps”. En 2011, il a déclaré qu’il laisserait des instructions écrites claires sur sa réincarnation. En avril 2013, il a déclaré dans une interview que « si les circonstances sont telles qu’une femme dalaï-lama est plus utile, alors automatiquement une femme dalaï-lama viendra ». En mars 2019, il a ajouté qu’à l’avenir, au cas où vous verriez deux Dalaï Lamas venir, l’un d’ici (Inde), dans un pays libre, l’un est choisi par les Chinois, et alors personne ne fera confiance, personne ne respectera (celui choisi par la Chine). C’est donc un problème supplémentaire pour les Chinois. C’est possible, cela peut arriver ».

Une chose semble être claire à propos de la réincarnation cependant. Les choses sont toujours fluides et n’importe laquelle des options ci-dessus peut se réaliser. Il y a également eu des déclarations selon lesquelles la méthode de l’urne d’or pour sélectionner le prochain Dalaï Lama pourrait être suivie. Il n’y a eu aucune réaction ou déclaration officielle de l’Inde sur la question de la réincarnation. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas considéré les diverses possibilités et réactions de celles-ci.

(L’auteur est membre du National Security Advisory Board. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

