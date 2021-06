Le Danemark affrontera le Pays de Galles lors de l’Euro 2020 les 16 derniers après un triomphe remarquable sur la Russie alors que la Belgique domine le Groupe B

in

Le Danemark a obtenu une qualification improbable pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec une victoire héroïque 4-1 sur la Russie lundi soir.

Les Danois ont été durement touchés par l’effondrement de Christian Eriksen lors de leur défaite en match d’ouverture contre la Finlande, mais l’ont rendu fier de sa victoire contre la Russie.

La Belgique a battu la Finlande dans l’autre match lundi, confirmant qu’elle était en tête du groupe B avec trois victoires sur trois.

Le Danemark était ravi de la victoire

Il a fallu 38 minutes pour le premier but de chaque match.

Mikkel Damsgaard a fini par sortir de l’impasse d’une manière merveilleuse, en tirant à la maison un effort sensationnel du bord de la surface de réparation.

Le joueur de 20 ans a célébré avec passion alors qu’un rugissement de joie sismique a éclaté autour du Parken Stadium.

Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne se sont rapprochés pour la Belgique, mais sont allés 0-0 à la mi-temps contre la Finlande.

Les Danois ont doublé leur avance juste avant l’heure de jeu.

Damsgaard a battu le Danemark en tête

Le Russe Roman Zobnin a désespérément tenté une longue passe en retour vers son gardien de but, mais l’a vu tomber directement sur la trajectoire de Yussuf Poulsen et l’a fait passer pour un but ouvert.

L’attaquant a gardé son sang-froid et a tapé à la maison pour mettre les hôtes fermement sous contrôle.

À Saint-Pétersbourg, Romelu Lukaku pensait avoir donné l’avantage à la Belgique contre la Finlande – un but qui aurait placé le Danemark à la deuxième place.

La nouvelle a filtré jusqu’à Copenhague avec des fans danois célébrant dans les tribunes.

Lukaku a été jugé hors-jeu

Cependant, un contrôle VAR a refusé ce but pour hors-jeu, puis, dix secondes plus tard, le Danemark a concédé un penalty alors que Jannik Vestergaard abattait Aleksandr Sobolev.

Artem Dzyuba s’est converti du sport pour ramener le match à 2-1.

Cinq minutes plus tard, la Belgique a vraiment pris l’avantage lorsque la tête de Thomas Vermaelen a rebondi sur le poteau, a touché le gardien finlandais Lukas Hradecky et a rebondi au-dessus de la ligne.

Les célébrations ont de nouveau éclaté dans les gradins du Parken Stadium, les fans étant plongés dans l’extase quelques instants plus tard.

Christensen a rendu hommage à Eriksen dans sa célébration

À la 79e minute, Andreas Christensen a décoché une roquette du bord de la surface au fond des filets.

Et puis, trois minutes après, Joakim Mæhle en a ajouté un quatrième.

Lukaku a enterré un deuxième pour la Belgique, ce qui les a mis 2-0 et a pratiquement confirmé la qualification du Danemark.

Il y a eu des scènes émouvantes lorsque le coup de sifflet final a retenti à Copenhague alors que l’équipe se rassemblait pour attendre la fin de la Belgique contre la Finlande.

Une fois cela confirmé, ils ont célébré joyeusement devant leurs supporters locaux.