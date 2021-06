Le Danemark aura Amsterdam et tout le monde du sport derrière eux après l’effondrement de Christian Eriksen

in

Le Pays de Galles est passé du statut de favori du peuple à celui de fêtard potentiel en l’espace de deux championnats d’Europe.

Lorsqu’ils affronteront le Danemark en huitièmes de finale de l’Euro 2020 samedi, seuls les Gallois voudront que leur nation gagne.

La victoire sur la Russie a réchauffé le cœur des fans de football du monde entier

C’était loin des événements angoissants de leur ouverture

Le reste du monde sportif sera derrière les Danois, qui roulent à l’état pur après la chute de Christian Eriksen lors du premier match.

Les scènes de détresse et de peur à Copenhague lors du match d’ouverture contre la Finlande ont été remplacées par la jubilation et l’extase alors qu’une superbe victoire 4-1 sur la Russie leur a réservé une place en huitièmes de finale.

Et tandis que l’affrontement de samedi à 17h aura lieu à Amsterdam, cela ressemblera à un match à domicile pour les Danois.

Le Royaume-Uni ne figure pas sur la liste des pays sûrs des Pays-Bas au milieu de la pandémie de COVID-19, qui interdit essentiellement aux fans du Pays de Galles d’y assister.

Le Pays de Galles n’aura aucun soutien dans le stade – ni même de personne d’autre que ses propres natifs

Le Danemark ne figure pas non plus sur la liste, mais son appartenance à l’Union européenne permet à ses partisans d’être exemptés des règles d’entrée et des exigences de quarantaine, tant qu’ils passent moins de 12 heures aux Pays-Bas.

Le Pays de Galles n’obtient pas un tel privilège à la suite du Brexit.

Les supporters danois itinérants devraient représenter environ un quart des 16 000 spectateurs de la Johan Cruyff Arena – et vous pouvez parier que les Néerlandais présents seront des supporters danois pour la journée.

Eriksen, bien sûr, est un produit de l’académie Ajax et a passé cinq ans à la Johan Cruyff Arena, où il reste dans les mémoires.

Eriksen était à l’Ajax entre 2008 et 2013 avant de rejoindre Tottenham

Et en plus du soutien du monde entier, un Danemark nouvellement inspiré entre dans les 16 derniers rempli d’un sentiment d’espoir et de destin après avoir rendu visite à son talisman, qui est récemment sorti de l’hôpital après avoir été équipé d’un dispositif de démarrage cardiaque.

Kasper Schmeichel a déclaré vendredi à CNN: “C’était génial de le voir. Cela a aidé beaucoup de gars je pense juste à le voir et à effacer la dernière image que nous avions de lui sur le terrain.

“Le voir dans la vraie vie et voir qu’il allait bien… c’était vraiment important.”

Quiconque élimine Schmeichel, Simon Kjaer et co. se retrouveront plutôt impopulaires à Amsterdam.

Les pintes sont allées partout à Copenhague lundi soir – et ces scènes pourraient être recréées à Amsterdam

C’est nouveau pour le Pays de Galles – qui est devenu l’outsider préféré de tout le monde en France à l’Euro 2016, progressant jusqu’aux demi-finales, soutenu par des milliers de Dragons itinérants.

Cette fois, ils devront jouer les méchants solitaires pour obtenir une autre chance à la gloire de l’Euro.

Pays de Galles vs Danemark dans les 16 derniers de l’Euro 2020 est en direct sur talkSPORT ce samedi, coup d’envoi à 17h