Le Danemark examine leurs urgences et leurs émotions face à la Belgique

17/06/2021 à 6h30 CEST

.

Cinq jours après des débuts traumatisants contre la Finlande (0-1), marqués par la chute de Christian Eriksen, le Danemark revient au stade Parken contraint de marquer des points pour rester en vie face à l’un des favoris du tournoi, La Belgique, qui cherche à fermer la passe au second tour.

Le Danemark est venu comme l’un des espoirs de surprendre et s’est retrouvé à ses débuts avec un drame qui les a laissés sans leur meilleur joueur, qui reste hospitalisé après avoir surmonté un arrêt cardiaque, et une défaite qui compromet leurs options. La Belgique, qui a battu la Russie, arrive en position confortable.

Le “Red Dynamite” est un point d’interrogation, tactiquement et émotionnellement. Hjulmand a admis que remplacer Eriksen est impossible et qu’il cherchera une solution collective. Cela peut conduire à un changement de système, un 5-3-2 qu’il a utilisé auparavant, mais pas lors des deux matchs contre la Belgique, les deux défaites, en Ligue des Nations.

L’entraîneur danois a également laissé entendre que certains joueurs ne se remettaient pas complètement du choc causé par l’épisode, ce qui ajoute encore plus de doutes sur l’équipe qu’il jouera. Ce qui est sûr c’est que Vous pouvez à nouveau compter sur l’ailier Robert Skov, absent contre la Finlande avec une entorse à la cheville.

S’il décide de rester en 4-3-3, il pourrait opter pour Mathias Jensen comme Eriksen, comme en seconde période contre la Finlande. L’ancien joueur du Celta, qui était à ses commandes il y a des années au Nordsjælland danois, a été le meilleur lors du match amical contre la Bosnie.

Entre la joie et le soulagement pour l’amélioration d’Eriksen et le retour à la normalité, l’équipe nationale danoise n’a pas caché son mécontentement face à la décision de l’UEFA de ne lui donner que deux options samedi : soit terminer le match ce jour-là, soit le faire le lendemain. Un manque de tact et d’humanité pour Hjulmand, épaulé par plusieurs joueurs.

Les hommes de Roberto Martínez s’attendent à ce que le match ait une atmosphère étrange en raison de la peur d’Eriksen. “Ce ne sera pas forcément sympa. Et pour eux, ce ne sera pas facile », a commenté le défenseur Toby Alderweireld, qui, comme ses coéquipiers Romelu Lukaku et Jan Vertonghen, est un ami du footballeur danois de l’Inter Milan, lors d’une conférence de presse mardi.

Lukaku, en particulier, a été grandement affecté en voyant les images d’Eriksen au sol. Il a beaucoup pleuré, a-t-il dit plus tard, et une fois que les Diables rouges ont appris dans le bus qui les a emmenés au stade de Saint-Pétersbourg que le joueur était conscient et qu’il parlait, ils ont décidé de marquer en son honneur. Et il l’a fait, à deux reprises, en se plaçant comme le meilleur buteur du tournoi avec Cristiano Ronaldo.

Au-delà de l’émotionnel, la Belgique vient au duel après avoir dominé la Russie de bout en bout et avec une bonne nouvelle de l’infirmerie, avec la sortie du milieu de terrain Axel Witsel, qui s’est remis à vitesse “express” d’une rupture du tendon d’Achille subie en janvier, avec Eden Hazard va de mieux en mieux physiquement et avec Kevin de Bruyne déjà en train de s’entraîner avec le groupe.

Risquer, attaquant du Real Madrid et capitaine de la Belgique en proie à des blessures ces deux dernières saisons, joué 10 minutes contre la Russie et l’entraîneur a avancé que l’idée était pour lui de jouer une mi-temps contre le Danemark, bien que Martínez devra décider s’il doit recourir à lui en première ou en seconde mi-temps.

Le capitaine de Manchester City a également rejoint le groupe, Kévin de Bruyne, qui a subi une double fracture au visage lors de la finale de la Ligue des champions. Sans confirmation officielle pour l’instant, tout indique que le meilleur joueur de la saison en Premier profitera de quelques minutes face aux Nordiques.

Plus de rotations sont attendues chez les Diables rouges par rapport à la Russie, face à un tournoi dans lequel la Belgique se voit jouer pas mal de matchs, et il est possible que l’ailier gauche de l’Atlético de Madrid Yannick Carrasco commencer sur le banc et Martínez de l’entrée à droite pour Jérémy Doku.

La perle des Diables rouges, qui vient d’avoir 19 ans, n’a pas joué à Saint-Pétersbourg et n’a eu que 10 minutes lors du précédent match amical contre la Croatie, mais a brillé lors des 45 minutes qu’il a eues contre la Grèce lors du premier des matchs de préparation. pour le tournoi.

Les files d’attente probables

Danemark: Schmeichel; Wass, Kjær, Christensen, Mæhle ; Delaney, Jensen, Højbjerg; Braithwaite, Wind, Poulsen.

Belgique: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen ; Meunier, Tielemans, Witsel, Torghan Hazard ; Eden Hazard, Doku et Lukaku.

Arbitre: Björn Kuipers (NED).

Stade: Parken (Copenhague)

Heure: 18.00h