Le Danemark interdit définitivement le vaccin expérimental AstraZeneca en raison du risque de caillot sanguin ⋆ 10z viral

Le Danemark est devenu le premier pays de l’UE à interdire le vaccin expérimental COVID-19 d’AstraZeneca après de sérieuses inquiétudes quant à ses effets secondaires potentiellement mortels. Les représentants du gouvernement ont pris leur décision à la suite de rapports faisant état de caillots sanguins rares dans la population.

Le Danemark avait d’abord suspendu le coup d’AstraZeneca le 11 mars et a pris cette semaine la décision d’arrêter le déploiement du vaccin AstraZeneca – un projet de vaccin soutenu par Bill Gates.

Le Danemark compte 5,8 millions d’habitants, 883 375 personnes ayant été vaccinées contre le virus à ce jour.

Au total, 77% des personnes vaccinées ont reçu le vaccin Pfizer / BioNTech, 7,8% Moderna et 15,3% le vaccin Oxford / AstraZeneca.

Il existe un «risque réel d’effets secondaires graves associés à l’utilisation du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca», a déclaré mercredi l’autorité sanitaire danoise dans un communiqué.

«Nous avons donc décidé de retirer le vaccin de notre programme de vaccination», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il «pourrait réintroduire le vaccin à une date ultérieure si la situation change».

Plus tôt cette semaine, 21WIRE signalé sur un autre descendant de Big Pharma, Johnson & Johnson, qui a été contraint d’arrêter le déploiement de son vaccin COVID expérimental – après avoir signalé des «caillots sanguins rares» mortels chez les femmes.

La semaine dernière, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé que les caillots sanguins rares sont un effet secondaire possible du vaccin.

Fait intéressant, aucun des vaccins expérimentaux ne sont des produits entièrement homologués et ont été autorisés à contourner les protocoles et procédures réglementaires normaux après avoir obtenu un Autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) vacillent parce que les gouvernements ont affirmé que les risques posés par le COVID au grand public étaient trop importants pour se soucier de la recherche et des tests de vaccins appropriés. Cependant, après un an de données réelles, même selon les propres statistiques officielles des gouvernements occidentaux, il est maintenant clair que le COVID-19 n’a jamais posé de risque significatif pour la population générale, car il n’a gravement affecté que les personnes âgées souffrant de plusieurs problèmes de santé chroniques à long terme.

