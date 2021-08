Le Danemark, le rival le plus difficile à la poursuite du grand rêve des Hispaniques

in

08/04/2021 à 19:21 CEST

Ça fait cinq ans, Le Danemark a entamé une impressionnante séquence de victoires aux Jeux de Rio battant la France en finale 28-26 avec l’ancien joueur de Barcelone à la retraite Jesper Noddesbo dans leurs rangs. C’était l’aboutissement d’un processus de croissance qui s’est confirmé avec les titres des Coupes du monde 2019 et 2021.

Ainsi, le défi qui leur est présenté ce jeudi à partir de 14h00 aux Hispaniques contre les Danois en demi-finale c’est au moins aussi compliqué qu’excitant.

Bien que les Scandinaves partent favoris, les hommes de Jordi Ribera ont montré une nouvelle fois qu’ils n’abandonnaient jamais quand ils sont tombés en quarts de finale contre la Suède 27-23 avec 17 minutes à jouer. De plus et en quête d’arguments d’optimisme, les Suédois ont endossé les Danois leur seule défaite en phase de poules à Tokyo (30-33).

L’Espagne a atteint les demi-finales après avoir surmonté un duel très compliqué avec grand retour inclus (33-34) et le Danemark l’a fait plus adéquatement contre la Norvège de Sander Sagosen (31-25).

Avec l’ancien bleu Lasse Andersson dans leurs rangs, ete leader de l’équipe nationale dirigée par Nicolaj Jacobsen est un autre « ancien », un Mikkel Hansen qui s’émerveille du PSG depuis des années et formera un partenariat redoutable avec Palmarsson à Aalborg à partir de 2022.

Arrêter Mikkel Hansen sera la clé pour les Hispaniques

| .

Cependant, les dangers danois ne s’arrêtent pas là. Bien au contraire. Oui ils commencent la plupart du temps par un Niklas Landin qui a été exalté pendant une décennie comme l’un des meilleurs gardiens de but de la paneta et qui a donné tant de maux de tête au Barça avec Kiel.

Les autres référents danois sont l’ailier gauche Magnus Landin (frère et partenaire de but à Kiel), ailier droit Lasse Svan (Flensbourg), le robuste défenseur central Mads Mensah Larsen (Flensburg) et le pivot en plein essor Magnus Saugstrup (Aalborg).

Mensonge, L’Espagne devra tenir le but et la défense d’avoir une chance d’atteindre sa première finale olympique après avoir chuté à trois reprises en demi-finale (1996, 2000 et 2008). La quatrième fois doit être le charme !

Jordi Ribera fait pleinement confiance à son équipe

| .

France-Egypte, l’autre demi-finale

Sous les ordres de Roberto García Parrondo de Madrid et avec un rôle important de nouveau joueur du Barça Ali Zein, Egypte Il est devenu à lui seul la grande révélation des Jeux et ce jeudi il cherchera à continuer à marquer l’histoire contre la France lors de la première demi-finale à 10h00.

Les Africains n’avaient jamais gagné un match de quart de finale olympique et ils sont prêts à continuer de marquer l’histoire après leur excellente phase de groupes et après avoir éliminé l’Allemagne en quarts de finale (26-31).

Pour sa part, La France est l’actuel dauphin et Il arrive avec quatre Catalans dans leurs rangs : Dika Mem, Ludovic Fàbregas, Timothey N’Guessan et Melvyn Richardson, la nouvelle star signataire du premier projet d’Antonio Carlos Ortega sur le banc.

Les ‘bleus’ ont facilement battu Bahreïn en quarts de finale (42-28) et en phase de groupes, ils ont endossé les Hispanos, leur seule défaite à ce jour (36-31).