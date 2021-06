Le Danemark s’accroche à sa dernière option

in

20/06/2021 à 21h00 CEST

Sport.es

Avec zéro point dans son casier après deux défaites imméritées et en pleine glissade d’émotions pour le drame vécu avec sa star, Christian Eriksen, le Danemark aborde la dernière journée sans autre option que de s’imposer face à une Russie qui vaut le nul.

Il y a un peu plus d’une semaine le “Red Dynamite” Je suis arrivé dans une atmosphère d’euphorie, soutenu par de bons chiffres (seulement deux défaites en cinq ans) et pour le fait de disputer un grand tournoi à domicile pour la première fois. Maintenant, elle est au bord de la falaise, mais si elle gagne, elle peut même terminer deuxième de son groupe.

Rien n’est compris sans lui effondrement subi par Eriksen à la 43e minute contre la Finlande. Le jeu a repris près de deux heures plus tard et les Finlandais, dans leur seul tir au but, ont marqué contre un adversaire bien supérieur malgré l’anxiété.

Cinq jours plus tard et dans une ambiance déchaînée, le Danemark a mangé la Belgique dans une première partie exceptionnelle, mais a fini par céder à la qualité de De Bruyne Oui Lukaku. Aucune équipe ne tire plus sur l’ensemble du tournoi que le Danemark (45 tirs), la deuxième avec le plus de ballons récupérés. Mais cela ne lui a même pas valu un point. “Surréaliste”, a déclaré l’entraîneur danois Kasper Hjulmand.

La obligation de gagner et la moindre entité du rival suggère que le Danemark reviendra sur la ligne des quatre derrière et que les très jeunes Damsgaard, qui a impressionné contre la Belgique, continuera à “faire” Eriksen. La question sera de savoir qui occupe le poste d’avant-centre, Vent ou alors Dolberg. Ou oui Hjulmand surprendre à l’extrême Skov Olsen et déplacer le milieu vers Braithwaite ou alors Poulsen.

Les Russes valent le nul pour se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que deuxièmes, tant que les Finlandais ne battent pas les Belges. La victoire serrée contre la Finlande a été un soulagement pour l’entraîneur russe, Stanislav Cherchesov, très critiqué après être tombé clairement devant les “diables rouges” le premier jour.

Pour cette raison, il est probable qu’il insistera pour réunir les footballeurs les plus créatifs de l’équipe dans le onze de départ : Miranchuk Oui Golovine. Il y a plus de doutes avec le buteur russe Artiom Dzyuba. Il a l’air fatigué et sans étincelle à cette Coupe d’Europe. Celui qui semble remis de sa douloureuse chute contre les Finlandais est Mario Fernandes, un acteur essentiel dans le schéma de Cherchesov. Samedi, il s’est entraîné avec le reste du groupe, il devrait donc revenir à l’arrière droit.

La question est de savoir si les Russes insisteront pour jouer avec le milieu défensif. Barinov en tant que troisième centrale ou Cherchesov récupérera enfin l’un de vos favoris, Fiodor Koudriachov, qui a raté les deux premiers matchs en raison d’une blessure intempestive, mais s’entraîne maintenant normalement.

Compositions probables :

Danemark: Schmeichel; Wass, Kjær, Christensen, Mæhle ; Delaney, Damsgaard, Højbjerg ; Braithwaite, Wind ou Dolberg, Poulsen.

Russie: Saphonov; Mario Fernandes, Dzhikiya, Divéev, Kudriashov ou Bárinov, Kuzyáev ; Ozdoev, Zobnine ; A.Miranchuk, Golovín et Dzyuba.

Arbitre: Clément Turpin (FRA).

Stade: Parken Stadion (Copenhague)

Heure: 21h00 (19h00 GMT).