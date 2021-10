Le danger du mercure et du poisson que nous devrions manger moins

22/10/2021 à 19:05 CEST

En 1956, dans la petite ville japonaise de Minamata, des centaines de personnes ont commencé à présenter les symptômes d’une étrange maladie neurologique, avec une grave incoordination motrice, une perte de la vue et de l’ouïe et des troubles tactiles.

En peu de temps, sa détérioration physique s’accentua.

Environ 3 000 personnes (10 % des habitants de la ville) sont tombées gravement malades. Peu de temps après, ils ont commencé à mourir par dizaines. Les chiens et les chats des familles touchées sont également tombés malades.

Le journaliste américain W Eugene Smith s’est rendu dans la région. Ses photographies ont choqué le monde.

Le « mercure tueur » de Minamata

Les personnes touchées avaient un lien commun : elles mangeaient toutes souvent du poisson et des crustacés. Il y avait le problème.

Dans la baie de Minamata, une pêcherie locale florissante a approvisionné la population pendant des siècles. Avec le développement industriel rapide du Japon, la société Chisso a construit une usine pétrochimique à Minamata.

Chisso a commencé à déverser du sulfate de mercure et du chlorure dans la baie. Ce n’était que 81 tonnes. Ils auraient pu les charger sur 4 camions et les faire retraiter, mais c’était moins cher pour eux de les jeter directement à la mer.

Le mercure a rapidement commencé à s’accumuler dans les organismes marins de la région. Il s’est principalement concentré sur les grands poissons pélagiques (thons, empereurs, aiguillats & mldr;) situés en haut de la chaîne alimentaire marine.

Ceux qui ont mangé plus de ces poissons sont tombés malades. Beaucoup sont morts. Les autres étaient gravement handicapés.

L’histoire est ensuite devenue un grand reportage du magazine LIFE, qui lui a donné une pertinence mondiale avec quelques photos impressionnantes, et c’est aujourd’hui un film interprété par Jony Deep.

Mercure : l’une des toxines les plus dangereuses

Le mercure est un poison puissant. Même l’exposition à de très petites quantités peut causer de graves problèmes de santé, étant extrêmement dangereuse pendant le développement intra-utérin, ainsi que dans les premières années de la vie.

Son accumulation provoque de graves troubles du système nerveux central et périphérique, du système digestif, des poumons, des reins, de la peau et du système immunitaire qui produisent souvent une incapacité grave et dans de nombreux cas la mort.

Le mercure est si dangereux que l’OMS le considère comme l’un des dix polluants chimiques qui posent les plus grands problèmes de santé publique.

La toxicité du mercure est connue depuis longtemps. Les Romains savaient déjà que le mercure était un poison puissant, car ils avaient observé que les esclaves qui travaillaient avec du mercure dans l’extraction de l’or développaient de graves symptômes neurologiques entraînant la mort.

Malgré cela, les êtres humains polluent la biosphère avec du mercure depuis des décennies.

Où y a-t-il du mercure ?

Nous utilisons le mercure dans d’innombrables applications (peintures, piles, lampes fluorescentes et à économie d’énergie, appareils électroniques, thermomètres -), dans divers procédés industriels et pétrochimiques, dans les mines d’argent et d’or, etc.

En fin de compte, le mercure se retrouve dans les décharges avec peu de contrôle et se répand dans l’environnement. La combustion de combustibles fossiles libère également de grandes quantités de mercure.

Une étude de la glace accumulée sur le mont Logan, dans la nature sauvage du Yukon (Canada), illustre parfaitement cette situation.

C’est la plus haute montagne du Canada et à 5 340 mètres d’altitude, sur le mont Logan, nous trouvons de la glace bien conservée qui s’est formée il y a plusieurs siècles.

La quantité de mercure dans les dépôts de glace qui se sont formés entre 1400 et la fin du 20e siècle a été mesurée avec précision.

Et il a été constaté que le mercure a commencé à apparaître en grande quantité à partir de 1940, et qu’il augmentait énormément d’année en année.

A déjà pollué la planète entière

Le mercure apparaît dans la nature sous 3 formes principales :

– Le mercure métallique (Hg 0), qui est volatil et pollue l’atmosphère.

– Le mercure inorganique (Hg+ et Hg++) qui contamine les sols.

– Le mercure organique (principalement sous forme de méthylmercure (CH3 Hg +) et diméthylmercure ((CH3) 2Hg +) qui pollue l’eau.

Mais au final, une bonne partie du mercure finit par être rejetée dans la mer où les micro-organismes le transforment en mercure organique qui s’accumule progressivement le long de la chaîne alimentaire.

Aujourd’hui, le mercure anthropique a déjà contaminé la planète entière, atteignant même les endroits les plus reculés.

Ainsi, tous les êtres humains qui peuplent la Terre y sont plus ou moins exposés.

Certains subissent des expositions aiguës dans des activités industrielles ou minières. D’autres subissent des expositions chroniques à des doses différentes selon l’endroit où nous vivons, notre mode de vie et notre alimentation.

On peut faire quelque chose ?

De nombreux pays ont élaboré des réglementations pour limiter la contamination par le mercure. Cependant, nous sommes arrivés trop tard et la présence de mercure en tant que polluant omniprésent persistera pendant des décennies.

Dans ce contexte, la question se pose de savoir si nous pouvons faire quelque chose pour réduire la quantité de mercure qui pénètre dans notre corps.

Bien sûr que nous pouvons. Tous ceux d’entre nous qui mangent du poisson ingèrent certaines doses de mercure. La consommation massive de poisson est dangereuse.

Une série d’études sur les populations qui dépendent de la pêche de subsistance pour leur alimentation dans divers pays du monde (Brésil, Colombie, Chine, Canada et Groenland) a montré qu’environ 1,7% de ces enfants présentent des troubles cognitifs importants ainsi que d’autres problèmes neuronaux comme en raison des niveaux de mercure présents dans l’alimentation de leurs poissons.

Mais tous les poissons ne contribuent pas à la même quantité de mercure.

Quels poissons ont le plus de mercure et devrions-nous en manger moins ?

Le thon rouge est particulièrement dangereux. Bien que sa consommation soit tellement à la mode aujourd’hui, il ne faut pas oublier que pour les femmes enceintes et les jeunes enfants c’est un risque qu’il ne faut pas assumer.

Et bien que les adultes, au système nerveux déjà développé, résistent bien mieux que les embryons et les jeunes enfants, la contamination par le mercure nous affecte également. Nous ne devrions manger du thon rouge que très occasionnellement.

De même, d’autres grands poissons pélagiques tels que l’espadon (empereur) et différentes espèces de requins (aiguillat commun, requin-taupe bleu, roussette & mldr;) ont également des niveaux très élevés de mercure. Nous ne devrions les consommer qu’à terme. La même chose se produit en eau douce avec le brochet.

De nombreux autres poissons tels que les mérous, les merlus et les bonites présentent des niveaux de contamination intermédiaires. Et il est déconseillé d’en abuser.

Au contraire, les poissons comme les sardines, la goberge, la sole et les coqs ont de faibles niveaux de mercure.

Un problème qui s’aggrave

Nous devons prendre soin de nous car le problème de la contamination par le mercure s’aggrave.

Des recherches récentes publiées dans la revue Nature montrent qu’avec le réchauffement climatique, les niveaux de mercure dans les poissons et les crustacés augmentent rapidement.

L’explication est simple. L’augmentation de la température de l’eau de mer augmente considérablement le métabolisme des coquillages et des petits poissons (qui sont à la même température de l’eau). En conséquence, les poissons et les crustacés mangent une plus grande quantité de plancton.

Au bas de la chaîne alimentaire, le plancton est le premier composant à absorber le mercure.

Si les poissons et les crustacés mangent plus de plancton, ils accumulent plus de mercure. Et comme les plus gros poissons mangent les plus petits, le mercure se concentre de plus en plus à l’intérieur d’eux.

Manger du poisson est sans aucun doute excellent pour notre santé. Mais il faut faire attention à choisir les espèces avec le moins de mercure.

Faisons attention à manger beaucoup de thon, d’empereur ou de roussette.