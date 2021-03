Le danois Honoré remporte la dernière étape, Jonas Vingegaard réalise le triomphe final

27/03/2021 à 17:11 CET

danois Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick Step) a pris le sprint avec la cinquième et dernière étape d’une Coppi e Bartoli Week, commençant et terminant à 166,2 km de Forli, qui voit le triomphe final au classement général de son compatriote Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), qui était également deuxième de la fraction.

C’est la première victoire d’une manche de Vingegaard, 24 ans et qui compte également deux victoires d’étape dans cette édition de la Coppi e Bartali, qui s’ajoute en 2021 à celle également obtenue dans la cinquième fraction du Tour des Emirats Arabes Unis.

Avant le départ, le retrait du test espagnol a été confirmé Carlos Rodriguez (Ineos), qui avait subi une fracture de la clavicule lors d’une chute au stade quatre. Et puis, dans le développement de ce samedi, le Colombien s’est retiré Ivan Ramiro Sosa (Ineos), sixième au classement général, à 16 secondes du leader.

La dernière étape, sur un circuit autour de Forlí, qui comprenait sept cols, dont seulement trois étaient éligibles pour le prix de la deuxième catégorie de montagne, la Rocca delle Caminate (3,5 km à 6,5%), a été déplacée depuis le début, où les coureurs sont vite partis à la recherche de l’aventure et de la gloire d’un triomphe.

L’un des grands protagonistes des évasions était le colombien Alejandro Osorio (Caja Rural), qui faisait déjà partie de l’évasion précoce de sept coureurs, et a couronné le premier sommet de la journée, ce qui l’a placé en tête de ce classement de montagne. Dans cette fuite, il y avait aussi Honoré, qui, après avoir vu comment d’autres compagnons d’évasion en sont tombés, a été chassé, avec Rapide (Ineos-Grenadiers) et De Marchi (Israel StartUp), peu de temps après la dernière montée vers Rocca delle Caminate, à une trentaine de kilomètres du but final.

Après une bataille difficile, un nouveau groupe de 16 coureurs a été formé, qui a ensuite inauguré une évasion finale du leader. Vingegaard avec Honoré, tous deux pariant pour le triomphe de l’étape, avec une avance de 20 secondes juste avant la ligne d’arrivée.

Honoré a été le plus rapide dans le sprint final, établissant un temps de 3: 59,40, réglant Vingegaard avec la deuxième position et la satisfaction de voir Coppi et Bartali comme le vainqueur de la semaine.

Les Britanniques sont entrés dans la quatrième étape Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers), troisième au classement général; tandis que les Espagnols l’ont fait en cinquième, sixième et huitième position Juan Ayuso Pesquera (Équipe Colpack Ballan), Jonathan Lastra Martinez (Caja Rural-Seguros RGA) et Javier Romo (Astana), respectivement.