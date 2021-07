Le danois Siddiqui, photojournaliste indien primé, tué en Afghanistan quelques jours après avoir survécu à une attaque à la roquette des talibans

Photo : le danois Siddiqui à Kandhar lors d’une mission des forces afghanes. (Crédit : Siddiqui danois/Twitter)

Le danois Siddiqui, photographe en chef de . India, a été tué par des terroristes en Afghanistan alors qu’il couvrait des affrontements dans le district de Spin Boldak à Kandahar, a rapporté Tolo News. Il est parti en Afghanistan il y a deux semaines et couvrait depuis la situation à Kandhar. Le danois Siddiqui a reçu le prestigieux prix Pulitzer.

L’ambassadeur d’Afghanistan en Inde, Farid Mamundzay, s’est déclaré choqué par la nouvelle. « Profondément attristé par la nouvelle du meurtre d’un ami danois Siddiqui à Kandahar la nuit dernière. Journaliste indien et lauréat du prix Pulitzer, il était avec les forces de sécurité afghanes lorsqu’elles ont été attaquées par des terroristes. Je l’ai rencontré il y a 2 semaines quand il est parti pour Kaboul. Il a parlé de sa passion pour le photojournalisme et de son amour pour l’Afghanistan. Il restera dans les mémoires. J’exprime mes plus sincères condoléances à sa famille et à . », a déclaré Farid Mamundzay.

लिए अपने जुनून और अफगानिस्तान के लिए प्यार के बारे में बात की। उसे याद किया जाएगा। उनके परिवार और रॉयटर्स के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 2/2 — Farid Mamundzay मामुन्दजई فرید ماموندزی (@FMamundzay) 16 juillet 2021

Le danois Siddiqui, dans son dernier tweet daté du 13 juillet, a partagé qu’il avait obtenu une pause de seulement 15 minutes pendant près de 15 heures de missions consécutives tout en accompagnant les forces de sécurité afghanes dans une mission d’extraction à la périphérie de la ville de Kandahar. Il avait également partagé que le véhicule blindé dans lequel il voyageait avec les forces avait également été touché par une roquette mais qu’il avait eu de la chance de survivre.

Le Humvee dans lequel je voyageais avec d’autres forces spéciales a également été visé par au moins 3 cartouches de RPG et d’autres armes. J’ai eu la chance d’être en sécurité et de capturer le visuel de l’une des roquettes frappant la plaque de blindage au-dessus de ma tête. pic.twitter.com/wipJmmtupp – Danois Siddiqui (@dansiddiqui) 13 juillet 2021

Siddiqui et son collègue Adnan Abidi ont remporté le prix Pulitzer de la photographie de reportage pour avoir documenté la crise des réfugiés rohingyas en 2018. En remportant ce prix prestigieux, ils sont devenus les premiers Indiens à recevoir cet honneur. Le danois avait également couvert les émeutes de Delhi en 2020, le tremblement de terre au Népal en 2015, la bataille de Mossoul en 2016-17 et les manifestations de 2019-2020 à Hong Kong.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.