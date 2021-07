Le Danone Nations Club est né

21/07/2021 à 13:56 CEST

sport.es

Dans la situation pandémique actuelle, la priorité de Coupe des Nations Danone est de protéger la santé et la sécurité de tous les participants au tournoi, parents, supporters, travailleurs, bénévoles et partenaires. Pour cette raison, suivant les recommandations du Organisation mondiale de la SANTE (OMS), le comité organisateur du tournoi a décidé d’annuler la compétition pour la deuxième année consécutive.

Ainsi, la Danone Nations Cup a annoncé le lancement de la Club des Nations Danone, un concours en ligne pour les jeunes de 10 à 15 ans alliant exercice physique et e-sport. Cette compétition verra la participation des ambassadeurs du tournoi, des personnalités de renommée mondiale telles que Ada Hegerberg, la première femme à remporter le Ballon d’Or, Raphaël Varane, défense de l’équipe de France et du Real Madrid et Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la paix en 2006. Le tournoi débutera aujourd’hui 20 juillet et se terminera le 30 octobre.

UNE CONCURRENCE MONDIALE

Les garçons et les filles ne font pas exception dans cette nouvelle ère du sport où le numérique prend de plus en plus d’importance. C’est l’occasion, avec le soutien des ambassadeurs du tournoi, d’encourager les garçons et les filles à continuer de faire de l’exercice, de continuer à s’entraîner de façon ludique et de continuer à apprendre de saines habitudes de vie. Le DNClub sera disponible en huit langues (anglais, français, espagnol, allemand, italien, portugais, arabe et japonais). Tous les joueurs seront en compétition internationale, les uns contre les autres, relevant et suivant les défis animés par les ambassadeurs. En participant, les utilisateurs gagneront des points d’impact, qui définiront leur classement dans les différents classements.

LES JEUNES POURRA METTRE AU DÉFI LES AMBASSADEURS AVEC LEURS MEILLEURS JEUX

Les règles sont simples. Invoqué par Raphaël Varane, Ada Hegerberg Oui Yunus, les enfants seront confrontés à des défis qui nécessitent à la fois des compétences physiques et mentales. Plus ils font d’exercice, plus ils s’entraînent, plus ils gagnent de points et plus ils ont de chances de grimper dans le classement. De plus, les garçons et les filles qui participent pourront également défier leurs idoles avec leurs meilleures pièces.

JOUER AU FOOTBALL, CHANGER DE JEU

Le Danone Nations Club, dans la continuité de la Danone Nations Cup, continuera à encourager les garçons et les filles à jouer au football et à changer leur façon de jouer. Danone croit au sport comme force de changement positif et, en ce sens, continuera à impliquer les plus petits dans les objectifs de l’ONU. Chaque année, les garçons et les filles qui participent au DNC ont la possibilité de voter pour les objectifs des Nations Unies qu’ils considèrent les plus importants.

Danone s’engage à agir et à soutenir les projets qui ont reçu le plus de votes des jeunes footballeurs. C’est pourquoi l’entreprise s’est associée à des personnalités et des institutions telles que Yunus Sport Hub, Peace and Sport, Watering Minds et Kipsta entre autres, afin de continuer à avoir un impact positif sur la société et à construire ensemble un avenir durable. Le Danone Nations Club permettra aux enfants, jouant au football et participant à différents défis, de changer le jeu grâce aux Points d’Impact. Les garçons et les filles donneront leurs points d’impact aux projets auxquels ils souhaitent participer et avoir un impact positif. A l’issue du concours, les projets les plus votés seront soutenus par la Danone Nations Cup et ses partenaires.

DNC ENTRE DANS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC UNE COMPÉTITION E-SPORT

Il est très peu probable que nous revenions aux tournois de football tels que nous les connaissons à court terme. C’est pourquoi le Danone Nations Club entre dans le monde de l’esport tout en restant fidèle à sa philosophie et à ses valeurs. Les participants au Danone Nations Club pourront s’inscrire en ligne à l’un des huit tournois (Europe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Asie, Amérique du Nord et Amérique du Sud). Les gagnants représenteront leurs pays respectifs pour tenter de remporter l’Ultimate Football Experience, une expérience unique qui comprend un voyage à Paris, une rencontre avec les ambassadeurs et la participation à la cérémonie de remise des prix DNClub.