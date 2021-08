Le danseur ABT James Whiteside publie «Center Center», un mémoire – WWD

Le danseur principal de l’American Ballet Theatre, James Whiteside, a écrit ses mémoires, « Center Center », comme si personne ne les regardait.

«Je l’ai écrit presque en pensant que personne ne le lirait jamais. C’était expérimental et en quelque sorte un petit journal pour moi pour travailler sur certains sentiments », dit-il. « Et maintenant, je me rends compte que les gens vont le lire ; Je pète un cable. Je suis vraiment nerveux parce que ça expose vraiment.

“Center Center” est sorti la semaine dernière avec un événement de lancement à la librairie Strand, un mouvement qui a ramené Whiteside, qui vivait dans l’East Village lorsqu’il a déménagé pour la première fois à New York en tant que jeune danseur, de retour à ses racines. Dans son livre, Whiteside varie librement son approche narrative (une pièce est écrite comme un scénario) et il raconte les histoires qui ont le plus façonné sa vie et sa carrière : son histoire de coming-out, les amitiés qui ont défini son début de la vingtaine, sa carrière de ballet, perdre sa mère à cause d’un cancer en 2016. Ce qu’il ne fait pas, c’est raconter son histoire de manière conventionnelle, comme une simple chronologie du début à la fin – “parce que j’ai 36 ans et que cela semblait absurde”, dit-il.

Son inspiration était « Boy » de Roald Dahl, un livre autobiographique d’histoires sur l’enfance et l’école. Whiteside canalise également un peu Lewis Carroll et David Sedaris. «Il y a beaucoup d’aspects dans mes histoires qui ressemblent à ‘Alice au pays des merveilles’-y; ils ont ce genre de sensation absurde absurde – mais le font mûrir, comme R-rated », décrit Whiteside. « C’est une collection étrange. Ce n’est pas votre mémoire de ballet standard.

Bien qu’il soit nerveux avant la sortie du livre, Whiteside a partagé l’un des essais avec son père. “Cela m’a vraiment fait peur parce que c’est brutalement honnête et qu’il peint tout le monde sous un jour très réaliste”, dit-il. « Il n’y a pas de vrais héros dans l’histoire. Il y a juste des gens qui changent et prennent de bonnes décisions et prennent de mauvaises décisions. »

Il ruminait l’idée d’écrire un mémoire depuis plus de 10 ans et savait dès le début comment il l’intitulerait : « Center Center ». « Avant même de savoir ce qu’était le livre, j’adorais le son de celui-ci », dit-il. Fin 2019, Whiteside a passé une semaine à Rhinecliff, NY, où il a commencé à travailler sur des exemples de chapitres. Il a partagé le projet avec un éditeur de Penguin, qui l’a mis en contact avec quelques agents littéraires. “J’en ai trouvé un avec lequel j’ai vraiment vibré et j’ai commencé à travailler avec elle pour élaborer une proposition appropriée à retourner à Penguin pour voir s’ils l’achèteraient”, dit-il. « Et ils l’ont acheté à peu près tout de suite. Je ne pouvais pas le croire. J’étais secoué, comme disent les enfants.

Whiteside a récemment enregistré le livre audio pour “Center Center”, ce qui l’obligeait à revisiter et à se connecter avec ses histoires d’une nouvelle manière. « C’était l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites », dit-il. «Je n’ai jamais eu à m’asseoir et à lire à haute voix pendant sept heures par jour et à injecter dans les histoires du cœur, de l’émotion, de la légèreté et de la gravité. J’étais tellement stressé. »

« C’était presque comme si je lisais l’histoire de quelqu’un d’autre », ajoute-t-il. « Et bien sûr, tout le monde me demande, oh, avez-vous un nègre ? Je me dis, non, je voulais essayer de faire ça. Si c’est de la merde, c’est de ma faute.

En plus de préparer la sortie du livre, Whiteside a passé l’année dernière à faire de la musique – sous son nom de scène JbDubs – et à chorégraphier. « J’ai fait beaucoup de musique l’année dernière que je ne sais pas si je sortirai un jour », dit-il. “C’était juste pour combler un vide d’énergie créative”, dit-il.

L’été dernier, le travail de chorégraphie de Whiteside a été publié sous forme numérique, y compris son ballet “City of Women”, qui a été créé lors de la célébration d’été d’ABT, et “Marilyn’s Funeral” pour la Juilliard School. Il a également créé une nouvelle pièce mettant en vedette des danseurs d’ABT et de NYCB (y compris lui-même), qui a été créée lors du Vail Dance Festival.

« Je comprends que je ne pourrai pas danser éternellement », déclare Whiteside, qui joue également du drag dans le cadre du collectif connu sous le nom de Dairy Queens. “Et donc je veux m’assurer que j’ai des graines cousues”, ajoute-t-il. “Et ces graines qui m’intéressent vraiment sont l’écriture, la chorégraphie et la musique.”