Le danseur mexicain Isaac Hernández est à nouveau ambassadeur de Montblanc

Isaac est une personne professionnelle motivée par son but et son amour pour ce qu’il fait. Vous pouvez voir sa volonté de faire bouger les choses et de changer. Il a une carrière et des antécédents très inspirants et réussis; défend les mêmes valeurs que Montblanc. Il était clair pour nous d’avoir Isaac comme ambassadeur et de pouvoir partager son histoire authentique avec notre public.