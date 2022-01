Le  » dard  » de Cervera à Luuk de Jong

02/01/2022 à 13:57 CET

La direction sportive du Cádiz Club de Fútbol continue de travailler dur pour renforcer les positions les plus faibles de l’équipe première lors du marché des transferts hivernal. Et l’une des positions que l’équipe andalouse doit renforcer est celle de leader, pour cela la direction a testé plusieurs noms. Parmi les footballeurs liés au club de Cadix figurent Paco Alcácer, Luuk de Jong Oui Abel Ruiz. Cependant, l’arrivée de l’avant-centre est retardée en raison du manque d’intérêt des joueurs à s’arrêter à Cadix compte tenu de la situation actuelle du club au classement.

Le technicien de Cadix, Allvaro Cervera, a été interrogé lors d’une conférence de presse sur la Luuk de Jong et le reste des joueurs qui ne sont pas très convaincus d’atteindre la ville andalouse et Cervera l’ont bien compris. « Ça leur manque », a-t-il déclaré. « » Cette année est un marché compliqué car nous sommes dans une situation très basse et les joueurs n’aiment pas aller dans des équipes comme ça. Quand il y a un joueur à qui on demande s’il doit venir et préfère ne pas venir parce que l’équipe est là où il est, je tournerais la page. Et cette année sur ce marché ça nous arrive », a ajouté le technicien.

Pour sa part, l’attaquant actuel du Barça ne répond toujours pas à l’offre de prêt du Cádiz CF, avec plus d’offres sur la table, après une semaine de l’annonce de l’accord à trois coussins pour son prêt. De Mirandilla, ils lui ont donné jusqu’au 3 janvier, donc le Néerlandais n’a plus qu’un jour pour prendre sa décision.