Le datamining multijoueur de Last Of Us 2 pourrait faire allusion à un mode Battle Royale

Un dataminer a découvert des ressources multijoueurs restantes dans les fichiers de The Last of Us Part II qui pointent potentiellement vers un mode bataille royale composé d’emplacements de la campagne solo du jeu d’action-aventure.

Dans une vidéo de près de cinq minutes, « modifier et explorer des jeux » YouTuber Speclizer a partagé ce qui serait prétendument les actifs multijoueurs de The Last Of Us Part II. Selon Speclizer, ceux-ci contiennent un accessoire de carte à utiliser en multijoueur, ainsi que des objets comme un collier et un “appareil en mode écoute” (probablement une pièce d’équipement en multijoueur pour utiliser la fonction de mode écoute).

Ce qui est particulièrement frappant dans cette fuite, cependant, c’est cette carte multijoueur. Il semble qu’il combine plusieurs emplacements de la campagne solo de The Last of Us Part II, comme Adler Plaza et Camallito, pour créer “une grande carte”. Alors que Speclizer zoome sur une zone référencée après l’autre, la carte de la bataille royale commence à avoir du sens. Adler Plaza, avec son motel de quatre étages et son centre de musique spacieux, ressemble à une excellente zone de dépôt pour le butin et les escarmouches. Alors que le port 66, l’endroit près où Ellie a retrouvé Abby dans le jeu, pourrait être une cachette solide pour attendre que vous soyez le dernier debout.

Vers la fin de la vidéo, Speclizer a mentionné qu’enfouis dans les fichiers se trouvaient des modèles d’armures et de sacs à dos qu’ils n’étaient pas encore en mesure de restaurer complètement. Vous pouvez regarder leur vidéo ci-dessous.

Speclizer a également écrit dans un commentaire sur YouTube que les séquences de développement avaient “une boussole et un nombre de joueurs”, renforçant apparemment l’idée que le multijoueur peut inclure une expérience de bataille royale.

Il convient de noter, cependant, que rien de tout cela n’est confirmé. Et même si ce travail était fait, rien ne garantit qu’il parviendra au titre multijoueur autonome du développeur Naughty Dog. De plus, ni le studio ni l’éditeur Sony n’ont commenté ce que Speclizer a trouvé.

Alors que Naughty Dog a été assez silencieux sur son expérience multijoueur autonome confirmée The Last of Us, plus de détails ont lentement émergé, comme des offres d’emploi de juin indiquant les ambitions du studio avec le titre.

