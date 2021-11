Le datamining trouve des milliers de nouveaux éléments dans Animal Crossing: New Horizons Version 2.0

Image : La vie de Nintendo

Nintendo a tenu à souligner que la version 2.0 de Animal Crossing: Nouveaux Horizons est la première et la seule mise à jour « majeure » du jeu. Nous avons eu plusieurs petites mises à jour auparavant, bien sûr, ajoutant de nouveaux événements, objets et thèmes, mais l’arrivée d’aujourd’hui était bien plus substantielle. En plus de nouveaux personnages, lieux et fonctionnalités, il semble avoir ajouté de nombreux éléments.

Les résultats de l’exploration de données partagés sur animalcrossingworld.com suggèrent que le nombre de nouveaux éléments pourrait atteindre 9000+. C’est fou, mais le nombre est actuellement en cours de révision et de débat, car cela dépend également du nombre de clones et de nouvelles variations de couleur des éléments existants. En termes d’articles entièrement neufs, cela pourrait être davantage dans la région de 1000+.

Quels que soient vos critères – que vous comptiez ou non de nouvelles variations de couleurs / skins – c’est un nombre énorme de nouveaux articles. C’est bienvenu pour les joueurs établis de longue date désireux de découvrir de nouveaux meubles, vêtements, etc. Le stockage supplémentaire offert par les services résidentiels devient certainement plus tentant aussi.

Bien sûr, ne faites pas défiler le lien source d’Animal Crossing World si vous voulez éviter les spoilers.

Fondamentalement, il y a beaucoup à découvrir dans le jeu une fois que vous l’aurez mis à niveau vers la version 2.0.

Faites-nous savoir si vous avez exploré la mise à jour aujourd’hui – quelle a été votre trouvaille préférée ?