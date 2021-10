Le « dealer » impliqué dans la mort du rappeur Mac Miller plaide coupable – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Stephen Andrew Walter plaidera coupable pour la distribution de fentanyl, le stupéfiant qui a causé l’overdose du rappeur Mac Miller.

Selon divers médias, le concessionnaire est parvenu à un accord et celui-ci sera officialisé lors d’une audition le 8 novembre.

Selon des documents officiels, Walter a ordonné la distribution de fentanyl sous forme de pilules d’oxycodone contrefaites, qui sont parvenues au rappeur.

L’artiste a ingéré du fentanyl combiné à de la cocaïne et de l’alcool, ce qui a provoqué une overdose qui a entraîné sa mort.

L’accusation a soutenu que, sans le fentanyl, Mac Miller ne serait pas mort.

Michael Pettit, le trafiquant de drogue qui a fourni de la drogue à Mac Miller, a été arrêté le 10 septembre 2019, et ce même mois Ryan Reavis, qui a modifié les drogues auxquelles Mac Miller avait accès, et plus tard le leader du groupe Stephen Andrew Walter il est tombée.