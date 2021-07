Le débat critique sur la théorie raciale divise les chrétiens : « Nous avons tous une valeur intrinsèque »

Le débat sur la théorie critique de la race a lieu dans les écoles et le gouvernement, mais maintenant il commence à s’infiltrer et à diviser l’église chrétienne.

Lors d’une réunion houleuse du conseil scolaire à Fort. Worth, Texas, récemment, la théorie critique de la race était à l’essai, mais c’est Dieu que de nombreux orateurs ont utilisé comme témoin.

D’un côté, il y a ceux qui s’opposent au CRT comme Danielle Buck, un parent qui a dit : « Je crois en ce que Dieu dit dans l’Imago Dei, que nous avons tous une valeur intrinsèque quelle que soit la couleur de notre peau. Nous avons tous été créés. à l’image de Dieu.”

Ensuite, il y a des pasteurs comme Ryan Price, qui le soutiennent.

“Dans l’église, nous avons un dicton, gardez la main sur la charrue, vous labourez un sol dur”, a déclaré Price. “Les racines du racisme et de l’iniquité sont profondes… une raison de plus pour s’accrocher et persévérer pour la vérité, l’humanité et l’unité.

La théorie critique de la race a commencé à provoquer des fissures dans les cercles évangéliques.

La théorie critique de la race a commencé à provoquer des fissures dans les cercles évangéliques. En 2019, la Southern Baptist Convention, l’une des confessions chrétiennes les plus conservatrices, a adopté la résolution 9, qui a accepté certains des principes du CRT comme “un outil pour comprendre comment la race a et continue de fonctionner dans la société”.

Mais le théologien Voddie Baucham, auteur du livre “Faultlines”, a déclaré que de nombreux efforts comme celui-ci, bien que bien intentionnés, ignorent comment le CRT se heurte au christianisme sur des questions fondamentales.

“La théorie critique de la race est en contradiction avec le christianisme car elle retire le problème du racisme du cœur de l’individu et le met quelque part dans les systèmes et les structures”, a déclaré Baucham, qui est afro-américain.

Et il a rappelé aux chrétiens que, « Christ est venu pour nous racheter de notre péché et notre péché est ici, pas là-bas.

Baucham a déclaré que la résolution 9 sur laquelle le SBC a voté était en fait une version édulcorée de l’original qui avait une vision beaucoup plus sévère du CRT. À titre d’exemple, une section de la résolution originale disait :

« Alors que la théorie critique de la race et l’intersectionnalité sont fondées sur des présuppositions non bibliques issues des théories et des catégories marxistes et sont donc intrinsèquement opposées aux Écritures en tant que véritable centre de l’union chrétienne… »

La résolution finale se lit comme suit :

« Alors que la théorie critique de la race et l’intersectionnalité ne suffisent pas à elles seules à diagnostiquer et à corriger les causes profondes des maux sociaux qu’elles identifient, qui résultent du péché, mais ces outils analytiques peuvent aider à évaluer une variété d’expériences humaines… »

Dans son livre, Baucham met en garde contre une catastrophe imminente au sein de l’évangélisme, car le CRT et d’autres mouvements de justice sociale utilisent souvent le langage de la foi pour promouvoir l’idéologie, comme dire que l’esclavage est le péché originel de l’Amérique.

“Donc, quand les gens commencent à parler du péché originel, ils s’engagent dans une voie théologique”, a-t-il déclaré. “Et si vous allez parler du péché originel, alors il doit y avoir une réponse à la façon dont nous sommes pardonnés pour ce péché originel. Et la grande ironie de la théorie raciale et de l’antiracisme est qu’il n’y a pas de pardon là-bas. Vous n’avez qu’à faire perpétuellement le travail de lutte contre le racisme et vous n’arrivez jamais à un point où ce travail est terminé. Il n’y a pas de pardon. Il n’y a pas de salut parce qu’il n’y a pas de sauveur.

Mais l’une des raisons pour lesquelles les chrétiens sont attirés par le CRT est que cela ressemble aux choses en lesquelles ils croient. Tom Plumbley, ministre principal de la First Christian Church à Fort. Worth, a expliqué aux membres du conseil scolaire comment il soutenait le CRT et a déclaré qu’il continuerait à enseigner à ses petits-enfants la vérité et “l’humanité de tous leurs voisins”.

“Il ne s’agit pas de les aider à se sentir mal d’être Blancs, mais de les aider à apprendre comment nous pouvons tous un jour surmonter tous les maux par la vérité, l’humanité et l’unité”, a-t-il déclaré.

Baucham a déclaré que l’ironie est que les deux côtés du fossé lisent la même Bible, à la recherche de conseils divins pour le même problème humain.