Le débat Crypto Airdrop : sont-ils réels ou non ?

Crypto Airdrops devient de plus en plus populaire dans l’espace blockchain. Cependant, il y a un grand débat quant à savoir si elles sont réelles ou non. Le but de cet article sera de vous aider à répondre à cette question en expliquant ce que sont les largages cryptographiques et en expliquant pourquoi de nombreuses personnes pensent qu’elles n’existent peut-être pas.

Il y a eu pas mal de buzz sur ces types de cadeaux récemment sur Twitter, ce qui ne fait que le rendre plus déroutant pour les débutants qui veulent participer mais ne savent pas par où commencer. Nous vous donnerons une idée des différents aspects entourant les programmes de largage de crypto-monnaie, nous espérons vous aider à décider si cela vaut la peine de participer ou simplement une autre arnaque en attente de se produire. Allons droit au but !

Que sont les largages cryptographiques ?

Les Crypto Airdrops peuvent prendre plusieurs formes. Parmi les plus populaires, citons les cadeaux, les récompenses symboliques et les hard forks (bien que généralement pas les trois). Ne soyez pas trop submergé par cette pensée. L’idée est assez simple. Vous recevez des jetons sans vous coûter ni argent ni effort.

Par exemple, si quelqu’un décide de donner gratuitement 50 millions de dollars en Bitcoin Cash, il publiera probablement une adresse sur Twitter avec des instructions sur la façon de réclamer sa part. Vous leur envoyez 0 BTC en espèces et suivez leurs autres directives qui pourraient vous demander de retweeter votre publication. Maintenant, une fois que l’utilisateur a soumis l’adresse, les personnes qui veulent les jetons doivent envoyer une petite quantité d’argent BTC et elles recevront leur juste part des 50 millions de dollars.

Le jeton que vous pourriez obtenir peut provenir de Bitcoin Cash, Etherium ou de toute autre crypto-monnaie.

Les largages aériens sont également relativement faciles à réaliser, ne nécessitant aucune ressource physique ni investissement de la part de l’émetteur. Il peut être très efficace lorsqu’il est fait correctement. Par exemple, si quelqu’un souhaite lancer un nouveau jeton ERC20, il pourrait alors accepter de larguer un autre projet pour intéresser et impliquer davantage de personnes dans leur crypto-monnaie.

De cette façon, tout le monde y gagne : les deux projets gagnent en visibilité tout en offrant des jetons gratuits pour partager des informations sur eux-mêmes via les réseaux sociaux, etc. Il n’y a rien de mal à cela. Je pense que beaucoup d’entre nous en profiteraient pour obtenir de l’argent gratuitement.

Soyez prudent lorsque vous traitez des largages aériens

Parlons maintenant de la deuxième partie de cet article. Pourquoi quelqu’un vous donne-t-il des trucs gratuits ? Eh bien, il y a plusieurs raisons derrière cela. Certains projets peuvent vouloir utiliser un largage pour créer une sensibilisation et une publicité initiales autour de leur produit / jeton tout en s’assurant que les personnes qui reçoivent ces jetons sachent comment elles peuvent les utiliser (en d’autres termes, d’où vient la « valeur »).

Espérons que cela augmentera les taux d’adoption une fois que tout aura commencé. Et si votre token n’avait aucune valeur ? Que se passe-t-il alors ? Cela nous ramène à notre question initiale : les parachutages cryptographiques sont-ils légitimes ou non ?

Tout d’abord, précisons qu’il n’y a pas de repas gratuit. Il y a toujours des conditions attachées à quoi que ce soit dans ce monde. Le même principe s’applique aux cadeaux / récompenses crypto, etc., vous devez être conscient des risques encourus avant de participer.

Cela dépend de votre point de vue, qu’il s’agisse d’une opportunité excitante ou simplement d’une autre tentative désespérée de quelqu’un qui essaie trop de se faire remarquer pour son projet. Si vous analysez ce genre de choses en sachant ce qui pourrait potentiellement arriver, je pense qu’il serait prudent de dire que la plupart d’entre elles ne sont pas des escroqueries.

Dernières pensées

Certaines personnes ont l’intention de profiter des autres et de les arnaquer avec leur argent (ou Bitcoin Cash). C’est pourquoi vous devez faire attention si quelqu’un vous contacte au hasard sur les réseaux sociaux et vous demande si vous voulez ou non un jeton gratuit. Crypto Airdrops peut sembler une opportunité passionnante au début, mais les utilisateurs ne devraient pas se laisser emporter par ces choses. Sinon, ils pourraient tomber dans le « trou de l’arnaque », ce qui n’est pas du tout amusant.