Le débat de l’Église catholique sur l’Eucharistie souligne les tensions entre le Vatican et les évêques conservateurs .

Le président Joe Biden a assisté à la messe dimanche en tant que probablement le catholique le plus éminent du pays – mais celui qui pourrait bientôt se voir interdire de recevoir la sainte communion, en fonction du résultat d’un prochain document de l’église rédigé par la Conférence des évêques catholiques des États-Unis.

Les évêques lors de leur réunion nationale la semaine dernière ont voté pour rédiger une proposition clarifiant la théologie et les principes de la Sainte Communion de l’Église catholique, y compris si les personnes qui soutiennent le droit à l’avortement peuvent la recevoir.

Soulignant la tension continue entre le pape François, particulièrement libéral, et les évêques plus conservateurs qui supervisent une grande partie de l’église aux États-Unis, le débat autour de l’enseignement catholique sur l’avortement risque une impasse politique opposant les évêques conservateurs à Biden et l’aile plus permissive de l’église.

Les catholiques qui sont conscients de ce que l’Église considère comme un « péché mortel » ont pour instruction de ne pas recevoir l’Eucharistie avant de se confesser avec un prêtre. Le Catéchisme catholique dicte que l’avortement est « gravement contraire à la loi morale » et que le fait de se faire avorter entraîne « la peine canonique d’excommunication », qui interdirait nécessairement de recevoir l’Eucharistie.

Une question particulière dans le débat actuel des évêques est de savoir si un individu – en particulier les chefs de gouvernement – qui soutiennent simplement les droits à l’avortement sont eux-mêmes dans un état de péché mortel en raison de ce soutien.

La décision d’aller de l’avant avec le document de clarification indique que les évêques tenteront au moins de résoudre cette question d’une manière théologiquement cohérente. Le Vatican, quant à lui, a récemment signalé son opposition à toute initiative visant à refuser la communion aux partisans du droit à l’avortement. Le cardinal Luis Ladaria, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a averti la Conférence des évêques catholiques des États-Unis que la mesure pourrait « devenir une source de discorde plutôt que d’unité au sein de l’épiscopat et de l’Église plus large des États-Unis ».

Le prêtre jésuite Antonio Spadaro, un proche allié de François, a déclaré au New York Times que le Vatican cherchait à éviter d’utiliser “l’accès à l’Eucharistie comme arme politique”.

Le pape François, dont le progressisme théologique sur diverses questions ecclésiastiques a régulièrement fait des vagues à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église, a prêché ce mois-ci que l’Eucharistie n’est « pas la récompense des saints, mais le pain des pécheurs ».

La culpabilité pour péché mortel « à débattre »

Il n’est pas clair si le soutien des droits à l’avortement en soi aurait le même poids sous l’autorité de l’Église. Le Catéchisme prétend que « la coopération formelle à un avortement » constitue « un délit grave », mais il ne clarifie pas les paramètres de cette « coopération ».

Peter Kreeft, apologiste catholique de longue date et professeur de philosophie au Boston College, a déclaré à Just the News que pour les autorités catholiques et les théologiens, le problème dépend du fait que la commission d’un péché mortel ne détermine pas nécessairement « si une personne est dans le état de péché mortel ou non.

“La nature de l’acte lui-même n’est que l’une des trois conditions requises pour un état de péché mortel, les deux autres étant la pleine connaissance dans l’esprit et le plein consentement dans la volonté”, a déclaré Kreeft.

« Une décision prudente comme celle-ci n’est pas seulement une question de dogme, et c’est pourquoi nous trouvons généralement des catholiques fidèles des deux côtés du débat », a-t-il poursuivi, bien qu’il ait fait valoir que « au cours des dernières générations, l’Église a été beaucoup plus réticente que dans le passé pour offrir un témoignage public clair de ses doctrines inaltérables lorsque beaucoup de gens, même ceux qui se disent catholiques, se disent offensés par elles.

Peter Cajka, professeur adjoint d’enseignement américain et expert en catholicisme américain à l’Université de Notre-Dame, soutient que le document produit par les évêques « pourrait être mort à son arrivée ».

“L’archevêque de DC a dit qu’il n’appliquerait déjà pas [a Communion ban]”, a déclaré Cajka. « Il y a aussi des avertissements du Vatican. »

Cajka a fait valoir que le document pourrait être à la fois « un mouvement politique très cynique » et « un mouvement culturel très habile », qui « pourrait finir par aider le Parti républicain à avoir un pouvoir symbolique avec la droite religieuse ».

Il a fait valoir que les évêques tentent de « politiser l’Eucharistie ».

“Cela alimente en quelque sorte le moment de guerre culturelle où ils pensent qu’ils doivent armer cela pour faire quelque chose”, a-t-il déclaré. « Cela soulève toutes sortes de questions compliquées. »

La tension entre les catholiques qui soutiennent les droits à l’avortement et l’opposition intransigeante de l’Église catholique à l’avortement est depuis longtemps une source de conflits culturels et religieux. Les sondages ont montré qu’une majorité de catholiques auto-identifiés veulent que l’avortement reste légal, bien qu’une majorité pense également que la pratique est moralement répréhensible.

Toute tentative des évêques de régler la question de la réception de la communion aura probablement un effet sismique quel que soit le résultat, soit en chassant les catholiques pro-choix, soit en déconcertant les catholiques orthodoxes opposés au droit à l’avortement. Cajka a souligné que l’adoption de la résolution était elle-même loin d’être unanime, avec 168 évêques votant en sa faveur mais 55 votant contre. Six autres se sont abstenus lors du vote.

« Faire de l’Eucharistie un point plus politique, la rendre moins accessible, va à contre-courant de la théologie sacramentelle », a-t-il soutenu. « En faire un choix politique est, je pense, énorme. »

Il a noté que l’Église catholique a parfois accordé des sacrements à ceux dont on sait qu’ils ont agi directement contre l’enseignement catholique. Le dictateur brutal Francisco Franco, par exemple, a reçu une messe funéraire catholique à sa mort en 1975.

Kreeft, pour sa part, a déclaré qu’il ne “voyait aucune ligne claire et dure dans le sable ici”.

Notant que les questions de péché mortel au sein de l’Église catholique sont «souvent sujettes à débat», Kreeft a néanmoins fait valoir que l’Église catholique «est toujours perdante à long terme lorsqu’elle s’inquiète de son image aux yeux d’un monde post-chrétien au lieu de sa fidélité au Christ.

“Elle a perdu la ‘guerre des cultures’ de façon spectaculaire”, a-t-il affirmé, “et ne survivra pas au Brave New World à venir à moins qu’elle ne retrouve le courage des catacombes et la ténacité des martyrs.”