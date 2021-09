Le débat efficacité contre puissance a un gagnant clair

Les smartphones modernes ont besoin d’une quantité égale d’efficacité et de puissance. La plupart des puces de Qualcomm, MediaTek et d’autres accomplissent cela à différents degrés, qu’il s’agisse de SoC de jeu phares ou de processeurs abordables pour les téléphones à petit budget. Mais si vous deviez absolument choisir un seul trait, voudriez-vous plus de puissance ou une efficacité améliorée ?

Nous avons posé cette question à nos lecteurs dans un récent sondage, et les résultats sont tombés !

Appréciez-vous l’efficacité ou la puissance du processeur de votre téléphone ?

Résultats

Nous avons vu un peu moins de 1 400 votes sur ce sondage publié le 17 septembre. Le grand gagnant, avec plus de 69 % des voix, a été « l’efficacité ». Un peu plus de 30 % des voix sont allés à la « puissance en chevaux », ou puissance de traitement brute.

Cela peut être un résultat quelque peu surprenant pour les évaluateurs obsessionnels et les joueurs réguliers. Bien que l’efficacité et la puissance ne soient pas mutuellement exclusives – et nous l’avons souligné dans notre premier sondage – davantage d’utilisateurs préféreraient un chipset plus efficace à un chipset purement puissant. Cette logique est largement compréhensible. Si les fabricants de chipsets se concentrent uniquement sur la puissance de traitement, des problèmes de gestion de la chaleur et de durée de vie de la batterie peuvent survenir. La puissance brute n’est pas non plus nécessaire pour accomplir des tâches de base, comme envoyer un texte ou diffuser de la musique.

On peut soutenir que la puissance de traitement des smartphones a atteint un point où l’utilisateur final moyen peut ne pas remarquer les gains. Cependant, les améliorations de l’efficacité, d’autant plus que la technologie des batteries n’a pas connu d’avancées marquées, sont beaucoup plus apparentes. Bien entendu, des utilisateurs différents nécessitent des solutions différentes. Lisez les commentaires de certains lecteurs ci-dessous.

Vos commentaires

Crericper : L’efficacité est plus importante. Cependant, cela dit, je souhaite si nous pouvions avoir deux modes dont l’un vise l’efficacité dans lequel désactive ou réduit les performances des cœurs, l’autre vise les performances maximales dans lesquelles maximiser ou même overclocker les cœurs. Le mode efficacité est bien évidemment pour les usages quotidiens donc nos téléphones durent plus longtemps. Le mode performance est pour moi un jeu pour exécuter des jeux très exigeants. Ils n’existent peut-être pas maintenant, mais si vous prévoyez d’utiliser votre téléphone assez longtemps, ils apparaîtront. Par exemple, Sky & Genshin peut toujours fonctionner sur un SD835 après 4 ans. Needa : On dirait qu’à mesure que les choses deviennent plus efficaces, ils ajoutent des fonctionnalités pour faire reculer les choses. Nous avons plus ou moins quatre heures de sot par jour depuis une décennie maintenant. Pourtant, chaque année, la nouvelle puce phare est toujours 20 à 40 % plus efficace. roaduardo : Ce doit être l’efficacité pour moi. Je n’exécute pas constamment des benchmarks toute la journée. Je ne joue pas beaucoup. J’ai besoin que mon téléphone fonctionne efficacement et en douceur. Il n’y a vraiment rien dans mon utilisation quotidienne du téléphone où j’ai besoin d’énergie brute. Shizuma: L’efficacité, toujours la poursuite de l’alimentation sur les téléphones est inutile car fondamentalement rien de ce qui est fait sur les téléphones n’a besoin de la puissance supplémentaire des chipsets haut de gamme, mais tout le monde peut utiliser la durée de vie supplémentaire de la batterie.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres réflexions sur le débat efficacité/pouvoir, ou sur les résultats de ce sondage, n’oubliez pas de laisser une ligne ci-dessous.