Le débat entre curseur d’alerte et clé personnalisable a un gagnant surprise

Les touches latérales personnalisables et les curseurs d’alerte sont deux ajouts de conception précieux aux smartphones. Alors que Nokia opte pour le premier, les fans de OnePlus ne jurent que par la petite bascule coulissante. Mais lequel préférez-vous ?

Dans un récent sondage, nous avons demandé à nos lecteurs s’ils choisiraient une touche latérale personnalisable ou un curseur d’alerte s’ils avaient le choix. Les résultats sont maintenant là !

Préférez-vous avoir un curseur d’alerte ou une touche latérale personnalisable ?

Résultats

Ce sondage a recueilli plus de 1 100 votes depuis sa mise en ligne le 12 octobre. Plus de 58% de ces électeurs sont en faveur du curseur d’alerte, laissant la touche latérale personnalisable avec 42% des voix.

C’est un résultat assez surprenant. La beauté des touches personnalisables est leur flexibilité. Si vous le souhaitez, vous pouvez théoriquement définir cette clé pour désactiver les alertes. Vous pouvez également modifier le bouton pour accomplir plusieurs autres actions, du déclenchement de la caméra au lancement d’une application spécifique. Les curseurs d’alerte servent essentiellement à faire taire les notifications, et c’est à peu près tout. Cependant, certains lecteurs aiment cette méthode rapide et secrète pour arrêter les alertes.

Vos commentaires

Anthorama : Aucun de ceux-ci. Wongwatt : Ni l’un ni l’autre, les deux sont plutôt inutiles. Yakubu Tukur : Le mot-clé ici est instantané. Un curseur d’alerte s’avère être le moyen le plus rapide de faire taire le téléphone sans attirer l’attention. Thalapathie Thalapathie : si j’ai une touche personnalisable, les actions d’appui simple, double et triple devraient être présentes, c’est pourquoi j’ai choisi une touche personnalisable. il devrait également fonctionner comme un obturateur pour l’appareil photo. deltatux : Étant donné que mon téléphone est toujours en mode vibration, un curseur d’alerte est une perte d’espace sur mon appareil. Un bouton programmable serait plus utile. Aashish : Pourquoi ne pas avoir une clé personnalisable qui peut être configurée comme un curseur d’alerte ? Patrick Mac : LES DEUX.

Merci d’avoir voté et commenté notre dernier sondage. Si vous avez d’autres idées, n’oubliez pas de les déposer ci-dessous.