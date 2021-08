Le débat entre le Royaume-Uni et l’Afghanistan suscite la fureur des Britanniques alors que les Européens accusent l’Angleterre de la crise | Politique | Nouvelles

in

Les citoyens de l’UE ont fustigé la Grande-Bretagne pour son implication dans la guerre en Afghanistan au cours des 20 dernières années, arguant que le Royaume-Uni est responsable de la crise actuelle dans la région.

Certains se sont tournés vers les médias sociaux pour accuser le Royaume-Uni de semer les graines « de la grande tragédie et de la décadence de l’Afghanistan ».

Mais les lecteurs d’Express.co.uk n’ont pas tardé à riposter aux critiques émanant de l’UE.

Une personne a déclaré: “Qu’importe ce que pensent les lâches de l’UE, heureux de s’asseoir sur leurs mains et de regarder le monde brûler mais toujours prompts à critiquer.”

Et un autre : « Pauvre vieille UE. Vous avez perdu le Royaume-Uni et essayez maintenant de nous blâmer pour TOUT. Triste, triste, triste !

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Ils n’ont pas la moindre idée, blâmez les Britanniques parce que nous avons laissé les Européens mijoter dans leur propre jus.”

Une personne a fait écho: “Eh bien, les Européens ne jouent jamais leur rôle dans le maintien de l’ordre dans aucune partie du monde et cela est toujours laissé au Royaume-Uni et aux États-Unis à chaque fois. Vous n’êtes pas en position de blâmer.

“Vous détestez simplement le fait que nous ayons quitté votre club étrange, alors vous profitez de toutes les occasions pour nous dire du mal de toutes les manières possibles.

“Nous avons fait tout notre possible pour aider les Afghans, nous avons utilisé nos troupes pour combattre les talibans, leur avons donné la meilleure formation, le meilleur équipement, etc., mais en fin de compte, les gens doivent aussi se battre pour leur propre liberté et ne pas simplement abandonner. comme ils l’ont fait.”

Une personne a plaisanté: “Bien sûr, c’est la faute de la Grande-Bretagne depuis que nous avons quitté l’UE, tout est de notre faute, s’il pleut demain, ce sera de notre faute, si la marée monte quelque part dans le monde, ce sera de notre faute, peu importe nous pouvons gérer il.”

LIRE LA SUITE: Jacob Rees-Mogg lance un avertissement sévère à l’UE concernant l’Irlande du Nord

Le Premier ministre a déclaré : « Je pense qu’il serait juste de dire que les événements en Afghanistan se sont déroulés et que l’effondrement a été plus rapide que même les talibans eux-mêmes ne l’avaient prédit.

“Ce qui n’est pas vrai, c’est de dire que le gouvernement britannique n’était pas préparé ou n’avait pas prévu cela.

“Cela faisait certainement partie de notre planification – l’opération logistique très difficile pour le retrait des ressortissants britanniques est en préparation depuis de nombreux mois, et je peux dire à la Chambre que la décision de mettre en service le centre de traitement d’urgence à l’aéroport a eu lieu deux semaines depuis.”

M. Johnson répondait au député conservateur Mark Harper (Forest of Dean) qui avait déclaré: “Puis-je simplement le ramener à ses remarques à la Chambre du 8 juillet lorsqu’il a fait référence à l’évaluation qu’il avait faite, il y a clairement eu un échec catastrophique de notre intelligence ou de notre évaluation de l’intelligence en raison de la vitesse à laquelle cela nous a pris au dépourvu.”

Le Premier ministre a déclaré qu’il était “assez clair” d’après ce qui s’est passé que “l’effondrement des forces afghanes a été beaucoup plus rapide que prévu”, ajoutant que l’Occident ne pouvait pas poursuivre la “mission dirigée par les États-Unis”.

Il a déclaré aux députés: “En ce qui concerne nos alliés de l’OTAN et nos alliés dans le monde, lorsqu’il s’est agi d’examiner les options que ce pays pourrait avoir compte tenu de la décision américaine de se retirer, nous nous sommes heurtés à cette dure réalité.

« Que depuis 2009, l’Amérique a déployé 98 % de toutes les armes libérées par les avions de l’OTAN en Afghanistan et au plus fort de l’opération – où il y avait 132 000 soldats au sol – 90 000 d’entre eux étaient américains.

“L’Occident ne pouvait pas continuer cette mission dirigée par les États-Unis, une mission conçue et exécutée en soutien à l’Amérique.”