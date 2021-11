Le débat Ethereum Premine sur l’équité, la réglementation et la centralisation

Source : Adobe / ilolab « Une pré-mine est contraire à l’éthique et favorise certains acteurs par rapport à d’autres sur le plan politique. « L’ICO peut être classé comme une offre de titres et les jetons d’éther comme des titres. » La vente d’ETH était en fait plus ouverte et distribuée que ne le prétendent les critiques. Le champ ETH affirme que le PoS ne favorise pas les acteurs détenant des participations importantes dans l’ETH.

Vous ne le savez peut-être pas, mais en juillet 2014, Ethereum (ETH) avait une prémine où environ 60 millions de jetons ETH (d’une valeur d’environ 272 milliards de dollars maintenant) ont été vendus pour un total de 18,3 millions de dollars, tandis que 12 millions étaient réservés pour le premier les contribuables et les Fondation Ethereum . À 72 millions d’ETH, ce total représente environ 63,7% de l’offre totale actuelle d’Ethereum, augmentant le spectre de la centralisation, en particulier à mesure que la plate-forme passe à un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS).

En fait, pour de nombreux opposants à Ethereum, sa prémisse est l’une des principales raisons pour lesquelles il ne sera jamais aussi décentralisé que Bitcoin (BTC), et pourquoi il peut finir par être contrôlé par un groupe relativement restreint de personnes (sinon. il est). déjà). Dans le même temps, ils suggèrent que la prémine est similaire à une offre initiale de pièces (ICO), mettant potentiellement Ethereum sur la ligne de mire du Commission de Sécurité et d’Echanges Etats-Unis .

Cependant, la communauté Ethereum nie que la prémine de 2014 ait un quelconque effet sur la décentralisation de la plate-forme, arguant que l’ETH pré-minée a été distribuée à des milliers de personnes. Dans le même temps, ils soutiennent que le passage d’Ethereum à PoS ne diminuera pas sa décentralisation.

« Une pré-mine est contraire à l’éthique et favorise certains acteurs par rapport à d’autres sur le plan politique. Par conséquent, les problèmes qui sont créés ne sont pas seulement dans le futur, mais aussi dans le présent et le passé », a déclaré l’auteur et défenseur de Bitcoin Gigi.

Cela suggère que l’un des gros problèmes avec la vente principale d’Ethereum est qu’elle risque des répercussions réglementaires pour la plate-forme, en particulier dans le cas où elle ne distribue des jetons qu’à un nombre relativement restreint d’acheteurs. Cela semble être le cas, étant donné les données de vente qui indiquent que 40 % du total des ventes sont allés à seulement 100 acheteurs.

« De plus en plus de gens arrivent à la conclusion que la prévente d’Ethereum présente les caractéristiques d’une offre de sécurité illégale », a-t-il déclaré à Cryptonews.com, conseillant aux lecteurs d’étudier les articles publiés par l’avocat Preston Byrne et le chercheur. Hasu en 2018 (ainsi que le Amy Beaver Piece lié ci-dessus).

Et Gigi n’est pas le seul observateur à affirmer que la prémine classe probablement l’ETH comme une sécurité. C’est aussi l’avis de Josef Tětek, l’ambassadeur de la marque Trezor chez SatoshiLabs.

«Tout d’abord, l’ICO peut être classée comme une offre de sécurité et les jetons d’éther comme des valeurs mobilières. La SEC peut changer sa position précédente sur cette question, simplement parce que l’offre n’est pas très différente de ce que les ICO ultérieurs ont fait, classées comme offres de titres sans licence », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

En plus de cela, Tětek note également que la prémine exacerbera les problèmes liés à la concentration de la propriété et à la centralisation, en particulier lorsqu’Ethereum deviendra Ethereum 2.0 à un moment donné (l’année prochaine ?).

« Deuxièmement, le passage au système de preuve de participation profitera principalement à ceux qui étaient là pour la prémine et la vente initiale et ainsi consolider le pouvoir de ces initiés et rendre Ethereum encore plus centralisé qu’il ne l’est aujourd’hui », il a dit.

Fondamentalement, l’idée ici est que, parce que la Fondation Ethereum a maintenant vendu des ETH d’une valeur de centaines de milliards à une « poignée » d’acheteurs, ces personnes / entités pourront exercer une influence indue sur les paris une fois qu’Ethereum 2.0 deviendra réalité.

« La preuve d’enjeu conduit à la centralisation même sans prémines ; nous pouvons déjà voir la participation comme un service offert par les échanges et autres tiers […] La prémine ouvre la voie à une centralisation encore plus rapide, car ceux qui ont le plus de devises concentreront encore plus de puissance sur le réseau et gagneront en importance relative au fil du temps », a déclaré Tětek.

Pendant ce temps, le champ ETH présente deux contre-arguments principaux contre les accusations portées précédemment contre la prémine. La première consiste à prétendre que la vente était en réalité plus ouverte et plus distribuée que ne le prétendent les critiques.

«Plus de 10 000 adresses BTC différentes ont participé à la vente publique, ce qui signifie qu’un grand nombre de personnes ont pu être exposées à Ethereum dès les premiers stades. Alors que l’espace s’est agrandi depuis lors et qu’une telle vente serait difficile à reproduire, je pense que c’était une excellente approche de lancement à l’époque car elle permettait à un large éventail de participants, dont beaucoup sont encore impliqués dans l’écosystème aujourd’hui. « , a-t-il déclaré. Le développeur d’Ethereum, Tim Beiko.

Il est également discutable que non seulement la vente a été importante, mais que la propriété d’ETH s’est étendue depuis 2014.

« À l’exclusion des portefeuilles d’infrastructures tels que le contrat de dépôt ETH 2.0 et les portefeuilles d’échange, il n’y a que 3 portefeuilles dans le top 10 qui contiennent ce qui équivaut à environ 3,3% de l’offre totale d’ETH. Au fil du temps, la quantité d’ETH détenue par des personnes partout dans le monde a continuellement augmenté », a déclaré un porte-parole de ConsenSys , une grande entreprise de blockchain axée sur l’ETH.

De plus, le porte-parole de ConsenSys note que le nombre réel d’adresses Ethereum (une personne peut posséder plusieurs adresses) a considérablement augmenté depuis sa création, passant de 9 205 à 172 088 521 aujourd’hui.

Tim Beiko n’est pas non plus d’accord avec le label « premine », préférant qualifier l’événement de vente de masse. Il n’est pas non plus d’accord sur le fait que la vente menace de saper la décentralisation d’Ethereum.

«La vente participative était destinée à un grand groupe de participants et je pense qu’il existe un argument solide selon lequel ce groupe est plus diversifié que les premiers mineurs. Deuxièmement, même si ce n’était pas le cas, Ethereum a fonctionné avec une preuve de travail pendant environ 5 ans, donc quiconque voulait extraire de l’éther avait de nombreuses opportunités (ainsi que l’accès à divers pools miniers) », lui a-t-il dit. à Cryptonews. com.

En outre, Beiko fait valoir que le PoS ne favorise pas les acteurs détenant de grandes participations dans l’ETH et, par extension, n’augmentera pas la concentration de la richesse basée sur l’ETH.

« Il n’est pas vrai que le PoS Ethereum donne » plus de poids aux acteurs les plus capables de parier plus d’ETH » : les récompenses sont les mêmes pour chaque participant, et diminuent même au fur et à mesure que plus de participants se joignent. Il y a aussi plusieurs choses dans le protocole qui visent à « faire pencher la balance » vers les petits acteurs, comme les pénalités anti-corrélation. [ver aquí una explicación de tales sanciones ] « Il ajouta.

Cela aide à apaiser les inquiétudes selon lesquelles le PoS et la vente de 2014 pourraient transformer Ethereum en quelque chose de comparable au «système monétaire fiduciaire actuel», comme le suggèrent plusieurs critiques. Et bien qu’il soit possible pour des entités individuelles (avec suffisamment d’ETH) d’exécuter plusieurs validateurs, les pénalités anti-corrélation mentionnées ci-dessus (entre autres) peuvent rendre leur tâche difficile.

Deuxièmement, plusieurs personnes ont répondu que malgré sa taille initiale, la prémine aura de moins en moins d’importance avec le temps, à mesure que davantage d’ETH sera émis.

