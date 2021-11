le débat linguistique qui divise l’Espagne

Nouvelles connexes

Les utilisateurs de Twitter ont compris débats linguistiques. Ruban adhésif, lupins ou surligneurs ont déjà joué dans le passé des luttes acharnées entre ceux qui sortaient de la norme en leur donnant des noms en dehors des standards habituels, toujours influencés par leur lieu d’origine, et ceux qui se limitaient à les appeler par le nom qui le dictionnaire recueille pour eux.

A cette occasion, Twitter nous apporte une nouvelle polémique, cette fois liée à l’ustensile utilisé pour déboucher les tuyaux en appliquant une pression par force manuelle. Un objet qui se trouve dans chaque maison, généralement rangé sous l’évier, et que personne n’aime trop devoir utiliser à cause de la lourdeur de la matière. Avec un manche en bois ou en plastique, normalement, et une ventouse au bout, aucune confiture ne peut vous résister.

Ce que la plupart savent sûrement comme pistonElle porte également de nombreux autres noms moins connus grâce à la diversité qui existe dans notre pays. Ainsi, cet objet est également appelé soupe, distillateur, soupe, tétine, ouvre-gouttière, checlete, sucer et ventouse, entre autres. Ce sont quelques-unes des options que le profil qui a lancé le défi linguistique ces jours-ci a mis sur la table dans son tweet :

Comment appelles-tu ceci? soupe, piston, distillateur, gifle, tétine, gouttière, chuclete, sucer ou ventouse ? pic.twitter.com/pBEnULBST7 – LaYayaDanger (@DangerousYayos) 7 novembre 2021

Les contributions au débat, bien que moins nombreuses qu’en d’autres occasions, ont été tout aussi enrichissantes, puisque s’il y avait le moindre doute sur l’usage réel de certains des noms proposés, il a été dissipé grâce à eux :

Suceurs. Je l’ai cherché par curiosité et c’est le cas ! pic.twitter.com/amuiV7EaKH – Honeypen (@honeypen) 8 novembre 2021

Plongeur – Unasimplehumana (@ campanyya71) 8 novembre 2021

Plongeur ou eso ese🤣 – La fille de la ville (@Laninadelpueblo) 7 novembre 2021

Sucette – Mauricio Peralta (@iciorrll) 7 novembre 2021

Piston ou ventouse, cela dépend de ce que vous voulez utiliser – ALPE (@xequebo2) 7 novembre 2021

Ventouse ou piston – Bichito (@ Bichitodeluz198) 8 novembre 2021

Les chupacacas🧛‍♂️ – Marcelo Rodríguez (@ Marcelorguezd93) 7 novembre 2021

Perturbateur aux îles Canaries. Nous ne sommes pas du tout bloqués. Nous étions tupe😜 – Aleshka (@Aleshka_Nosey) 8 novembre 2021

La chose qui est sous la pile – La Espesita (@LEspesita) 7 novembre 2021

Découvrez les toilettes pic.twitter.com/L5sm8tDaqk – 🔯Bonilla 🔯🐈☘️ (@poeta_pueblo) 8 novembre 2021

Ces noms se trouvent dans la page Wikipedia dédiée à l’objet, mais pas dans le dictionnaire de l’Académie royale espagnole, qui ne comprend que des pistons tels que le « ustensile constitué d’une ventouse en caoutchouc avec une poignée, utilisé pour déboucher les tuyaux ». Bien sûr, force est de constater que le débat a donné plus que lui-même pour certains tweeters, qui sont allés dans des directions très différentes.

C’est une vieille satisfaction… – Euh pirate (@erburrodeboss) 7 novembre 2021

Satisfaire – Alberto Fernández (@albertoski_77) 8 novembre 2021

Ceci est un satisfaisant de pipeline – carmelo (@ruviocanario) 7 novembre 2021

Et c’est que ce type de débat, apparemment, se prête aussi à laisser libre cours à l’imagination.

Suivez les sujets qui vous intéressent