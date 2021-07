Depuis de nombreuses années, les supporters de football d’un certain âge se préoccupent de savoir qui est vraiment le gréitérer OF UNEll Ttemps.

Selon la génération dans laquelle vous êtes né, les opinions seront partagées entre Pelé, Cruyff, Maradona, Zidane, Ronaldo Nazario et, plus récemment, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Tous ont leurs mérites bien sûr.

Pelé – 3 Coupes du monde, Cruyff – un visionnaire qui a changé la façon dont le football doit être joué, Zidane – sans égal sur un terrain rempli de Galacticos, Ronaldo – l’attaquant le plus pur de tous les temps, Cristiano – une machine.

Et puis nous arrivons à Léo.

Le seul joueur qui, malgré presque tous les records de football imaginables, doit encore accepter les arguments selon lesquels il n’est “pas aussi bon que X parce que…”

Si nous voulons vraiment juger qui est le meilleur joueur de football de l’histoire, alors les meilleures mesures permettant de décider de la même chose sont les niveaux de cohérence affichés, les nombres (en termes de buts et de passes décisives) qui indiquent l’importance du joueur dans chaque match/tout au long de sa carrière et le nombre de trophées remportés.

Quel que soit le critère de mesure, Messi est déjà en tête de la plupart des classements en tenant compte de tout cela, même si, pour le moment, il n’a pas encore remporté de titre avec son Argentine bien-aimée.

On pourrait même affirmer que oui, Maradona a remporté la Coupe du monde pour La Albiceleste pratiquement à lui seul en 1986, et il était une star à Naples, mais ce furent de brefs intermèdes dans une carrière qui n’a en grande partie pas atteint les sommets une base aussi soutenue que ce que Messi a réussi.

Leo a été au plus haut niveau du jeu, semaine après semaine, pendant presque 17 ans, et seul Cristiano peut vraiment le égaler pour la cohérence à cet égard.

L’Argentine est contre elle alors qu’elle se dirige vers une autre finale de la Copa America, cette fois contre les hôtes, le Brésil. N’oublions pas que le tournoi aurait dû avoir lieu en Argentine mais a été déplacé à cause des craintes de Covid.

À ce stade, Messi a cinq passes décisives et quatre buts dans l’édition 2020 du tournoi, nécessitant un but pour égaler le total de Maradona (buts et passes décisives) lors de la Coupe du monde 86 et le record de 77 buts de Pelé à la Conmebol.

Qu’il marque ou non en finale n’a aucune importance si l’Argentine remporte le titre.

Le bâton avec lequel il a le plus battu pour dénoncer ses prétentions légitimes d’être le GOAT est qu’il n’a jamais remporté ce premier titre majeur avec l’Argentine (nous ne parlerons pas de l’échec de Gonzalo Higuain qui, s’il avait marqué contre l’Allemagne, leur aurait sûrement donné le Coupe du monde).

Dans tous les cas, battre le Brésil de Neymar ferait taire tous les doutes et remettrait tous les opposants dans leur boîte. L’argument serait alors moribond.

Tout le monde est derrière Leo pour ce qui est probablement la meilleure chance qu’il aura jamais de remporter un titre avec son pays. Même certains Brésiliens le veulent aussi, et Neymar n’a certainement pas aimé ça !

C’est l’heure…