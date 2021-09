Le débat sur Harry Kane ou Robert Lewandowski sera réglé alors qu’ils s’affronteront lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 à Varsovie

in

L’Angleterre remportera son invincibilité à Varsovie lors du troisième et dernier match de qualification pour la Coupe du monde ce mois-ci.

L’équipe de Gareth Southgate a pris un bon départ au retour de sa conquête de l’Euro 2020, battant la Hongrie et l’Andorre 4-0.

Le match contre la Hongrie a vu la performance de l’Angleterre entachée de chants racistes et de projectiles lancés sur le terrain mais “a ri face aux abus”.

Les qualifications pour la Coupe du monde 2022 débuteront au stade national de Varsovie à 19h45. L’Angleterre est sur le point de remporter chaque match de qualification pour la Coupe du monde, ce qui la place bien devant le groupe I. Robert Lewandowski sera opposé à l’Angleterre comme l’international polonais. envisageant de s’éloigner de son équipe de Bundesliga. Harry Kane et Lewandowski étaient tous deux liés à un déménagement à Manchester City avec des prix supérieurs à 100 millions de livres sterling. TalkSPORT aura des mises à jour tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous.

Bukayo Saka a marqué un but en retard la dernière fois et est une figure extrêmement populaire dans le vestiaire anglais.

