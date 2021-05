Le débat sur la consommation d’énergie de Bitcoin se poursuit

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, ainsi que Ark Invest de Cathie Wood, travaillent à l’utilisation de l’exploitation minière de Bitcoin pour «accélérer la transition énergétique mondiale vers les énergies renouvelables». Selon CoinShares, environ 74% de l’énergie utilisée dans l’extraction de bitcoins provient en fait de sources renouvelables.

Alors que les gens soutiennent que, étant donné que la majorité de l’énergie de hachage de Bitcoin provient de Chine, sa consommation d’énergie est basée sur le charbon, mais ce n’est pas vrai parce que la plupart des mineurs chinois dépendent de l’énergie hydroélectrique; qui est la source d’énergie la moins chère.

La Mongolie intérieure, le deuxième plus grand producteur de charbon, a fermé l’extraction de crypto-monnaies, ce qui pourrait pousser davantage les mineurs à utiliser des sources renouvelables.

Afin de rendre le monde plus vert, le PDG de l’échange crypto FTX a annoncé le don d’un million de dollars pour compenser les ressources de la blockchain qu’il utilise. Un autre échange, BitMEX, a rejoint FTX dans ses efforts écologiques.

Ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur, et cela ne signifie pas que nous devons renoncer à ce en quoi nous croyons. FTX devient neutre en carbone, faisant un don de 1 million de dollars pour compenser les ressources de la blockchain qu’il utilise. Pour que nous puissions rendre le monde plus vert. Et afin que nous puissions continuer à faire avancer la crypto. https://t.co/Uqz8DqUNGJ – SBF (@SBF_Alameda) 20 mai 2021

Au milieu de la discussion sur la consommation d’énergie, Sam Korus, analyste chez Ark Invest, a publié une mise à jour du modèle d’exploitation solaire, batterie et Bitcoin open-source d’ARK, qui permet désormais de tester les performances du système dans l’historique Bitcoin bull and bear. marchés.

«Ce qu’il faut retenir, c’est que quel que soit le marché haussier ou baissier du Bitcoin, l’exploitation minière de Bitcoin peut inciter à installer des installations solaires et de batteries supplémentaires», a-t-il déclaré. «La prochaine étape consiste à dimensionner l’extraction solaire + batterie + Bitcoin au niveau des ménages.»

Elon Musk est également intervenu ici.

Alors que Brett Winton, directeur de la recherche chez Ark Invest, a parlé de l’exploitation minière de Bitcoin capable de permettre aux systèmes solaires et de batteries de s’adapter de manière économique pour fournir une plus grande part d’énergie du réseau, Musk a pris part à cette conversation en convenant que «cela peut être fait. temps.”

Cependant, «la récente croissance extrême de la consommation d’énergie n’aurait pas pu se faire aussi vite avec les énergies renouvelables», a-t-il ajouté.

Musk poursuit ensuite en expliquant comment la consommation d’énergie de Bitcoin a commencé à dépasser celle des pays de taille moyenne, rendant «presque impossible pour les petits hachages de réussir sans ces économies d’échelle massives».

Comme les Bitcoiners l’ont souligné, la consommation d’énergie des Bitcoins est ce qui rend le réseau si sécurisé et décentralisé.

«Réaliser une finance véritablement décentralisée – le pouvoir du peuple – est un objectif noble et important. Le nombre de couches dépend de la bande passante projetée et du calcul, tous deux augmentant rapidement, ce qui signifie que le réseau monocouche peut transporter toutes les transactions humaines dans la future OMI », a déclaré Musk. «Pour l’instant, Lightning est nécessaire.»

Dans un tweet séparé, il a continué à partager son amour pour Dogecoin en démontrant un autocollant Doge dollar qu’un partisan de Tesla lui a donné à Berlin.

Musk a en outre révélé qu’il possédait en fait DOGE, la sixième plus grande crypto-monnaie du marché de 50,3 milliards de dollars, se négociant à 0,3574 $, et qu’il n’avait pas l’intention d’en vendre. DOGE -12,11% Dogecoin / USD DOGE 0,36 USD

«Je n’ai et ne vendrai aucun Doge», a déclaré Musk.

