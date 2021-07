Le débat sur la Grande Muraille de Chine – RedState ⋆ .

Il s’agit du quatrième d’une série d’articles du FreedomFest 2021, une conférence annuelle axée sur les libertaires organisée par le Dr Mark Skousen, économiste et membre présidentiel à l’Université Chapman en Californie. Le lieu de cette année est Rapid City, SD (pays de Dieu), à une courte distance du mont Rushmore. Cet article couvre une table ronde sur la liberté (ou son absence) en Chine communiste avec un panel composé du directeur des relations extérieures – Asie-Pacifique de l’Acton Institute Li Zhao Schoolland, du futurologue technologique et co-fondateur du Discovery Institute George Gilder, et auteur et modérateur Joshua Philipp d’Epoch Times.

Philipp : la Chine s’engage-t-elle dans le marché libre ? Le marché chinois est-il réellement libre ?

Gilder : il est aussi libre que le marché américain mais va dans le mauvais sens. Trois fois plus d’introductions en bourse qu’aux États-Unis au cours de la dernière année. Jusqu’à récemment, ils faisaient partie de l’imperium technologique mondial des États-Unis (normes, économie de paquets, infrastructure, etc.). Alibaba était l’entreprise phare. Rien de tout cela n’avait à voir avec le PCC. J’ai visité la Chine avec Milton Friedman en 1988. Son conseil pour le gouvernement ChiCom était de « prendre le contrôle de la masse monétaire », et le mien était de « laisser un milliard de fleurs fleurir » – ce qui, je crois, est ce qui s’est passé. J’ai prédit que lorsque les Chinois du continent commenceraient à imiter les Chinois d’outre-mer, Hong Kong commencerait à s’emparer du continent. Malgré la portée excessive du PCC, la disgrâce de Jack Ma, etc., la Chine est une partie absolument essentielle de l’économie mondiale. Si nous essayons de nous séparer de la Chine, nous nous détruirons.

[Cvrk: Gilder is quite obviously a “China hand” and long-time acolyte of the Henry Kissinger school of “opening China” at the direct expense of the West. His response was quite emotional in that regard.]

Schoolland : le marché chinois n’est pas libre du tout. Le capitalisme d’État possède toutes les ressources naturelles, les banques, etc. Toutes les entreprises – grandes ou petites – doivent inclure une entité bureaucratique du PCC qui est improductive et dont la seule responsabilité est de surveiller la « pureté idéologique » de l’entreprise donnée. [She gave an anecdote about how a business owner was granted permission to crowd-source fund projects, but a CCP bureaucrat changed the policy, and the owner was executed for “exceeding his authority.”] La deuxième plus grande plate-forme d’échange de crypto à Shanghai a été fermée car elle opère en dehors du système bancaire central de ChiCom. Ils savent bien utiliser le marché pour exploiter les autres à des fins de croissance personnelle.

Philipp : Lénine a inventé l’expression « capitalisme d’État ». Un problème avec le capitalisme d’État est que les entreprises chinoises n’ont pas à faire de profit et peuvent donc sous-enchérir sur d’autres entreprises pour gagner des affaires. De plus, les entreprises chinoises ont un avantage national en raison de réglementations favorables par rapport aux entreprises étrangères.

Gilder : Le communisme ne fonctionne pas. La proposition que vous véhiculez est du vol, des subventions et quelque chose de comparable à la révolution industrielle aux États-Unis. À mon avis, le PCC ne savait rien de la croissance des affaires. Toute la croissance est venue d’entreprises privées comme Alibaba, Tencent et d’autres. Il est fou de croire que l’on pourrait considérer que d’une manière ou d’une autre « le communisme a fonctionné en Chine ». Le pays à la croissance la plus rapide au monde (la Chine) a été atteint malgré les entreprises d’État dominées par le PCC. Aujourd’hui, le PCC n’intervient qu’après le succès des entreprises. À partir de Deng Xiaoping (« être riche est glorieux »), le PCC s’est éloigné des entreprises privées, et le résultat a été une croissance explosive. Vous ne pouvez pas participer à la politique en Chine à moins d’être un bureaucrate du PCC. Si vous n’avez pas de démocratie, les gens ne sont pas préoccupés par la politique. Les Chinois essaient de produire le capitalisme sans démocratie tandis que les États-Unis essaient de produire la démocratie sans capitalisme. La Chine a accompli un miracle économique capitaliste en tirant parti des normes, outils, systèmes d’exploitation américains, etc. Nous les forçons maintenant à l’arrêter.

[Cvrk: The notion that the “Chinese economic miracle” just magically happened is absurd. It was people like him who facilitated giving away the store to Beijing in the mistaken belief that bringing Communist China into the international system would somehow “democratize.”]

Philipp : Le PCC est-il lié au monde des affaires en Chine ?

Gilder : Le gouvernement américain est profondément lié aux entreprises américaines [attempting to claim a moral equivalence].

Philipp : Comment la propriété intellectuelle joue-t-elle dans les entreprises chinoises ?

Schoolland : tous les pays qui suivent les États-Unis deviennent riches ; tous les pays qui ont suivi l’Union soviétique sont devenus pauvres. C’était une leçon que le PCC a apprise avant 1972. Le PCC a fait le choix de suivre les méthodes américaines mais a refusé d’abandonner toute mesure de contrôle du PCC. Le PCC sacrifiera n’importe quoi pour contrôler des endroits comme Hong Kong, y compris l’économie dynamique de Hong Kong. Ils connaissent le pouvoir du marché, alors ils veulent en profiter (le Parti, mais pas le peuple). La propriété intellectuelle est exploitée et volée dans la mesure du possible pour offrir des avantages commerciaux. Les petites entreprises ne sont pas encouragées comme elles le sont en Occident. Les entrepreneurs sont écrasés en Chine. Tout consiste à maintenir le contrôle du PCC en Chine.

Philipp : l’une des raisons du découplage avec la Chine est due à l’oppression et aux persécutions de ChiCom et à un retranchement de ChiCom loin des politiques économiques de Deng. Comment gérer le découplage ?

Gilder : Je m’oppose au travail forcé. La Chine remplace progressivement le travail esclave par le travail capitaliste. Taïwan est l’épicentre de l’économie technologique mondiale. Taïwan et le continent forment une grande entité économique, car des investissements taïwanais considérables sont réalisés sur le continent. Si nous essayons d’intervenir, c’est comme si les ChiComs interféraient dans nos politiques de réservation amérindiennes.

Schoolland : Leur violation des droits de l’homme, le travail forcé, la persécution religieuse, etc., est le fondement de leur société. Nous devons regarder au-delà du soi-disant succès de l’économie chinoise pour voir ce sur quoi elle s’est construite.

[Cvrk: Gilder’s remarks were an insult. He is of the school that opening China would magically “democratize” the CCP over the decades, and while noting that that strategy failed, he wrings his hands and claims that “economic destruction” will result if we decouple from China now. Has he ever visited the ghost towns that were once manufacturing and production centers in the Upper Midwest that he effectively helped make happen? Despicable.]

La fin.