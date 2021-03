Le débat sur la remise en forme: la forme physique au cricket est délicate, elle n’adhère au modèle d’aucun autre sport de plein air

Coupé jusqu’au 11 mars 2021 … Lors d’une conférence de presse avant le match d’ouverture de l’Inde au T20I contre l’Angleterre, Virat Kohli a déclaré aux journalistes en termes clairs que la forme physique n’était pas négociable.

Il y a longtemps, lorsque le Dr Darshan Kumar Tandon assistait l’équipe de cricket indienne en tant que premier expert en conditionnement physique, il s’est opposé au fait qu’un joueur senior ne termine pas ses exercices de course à pied. Le Dr Tandon a porté sa plainte au manager de l’équipe Raj Singh Dungarpur, qui a traité le problème avec un wisecrack vif. «Ne t’inquiète pas pour lui. Il marquera des siècles. Mieux vaut se concentrer sur les plus petits mortels.

Raj bhai était une mine d’or d’histoires de cricket, mis à part son sens aigu du cricket et ses compétences administratives, et son décès en 2009 a été une grande perte pour ceux qui le connaissaient de près. Le Dr Tandon, décédé en 2015, était un expert en conditionnement exceptionnel, l’un des premiers dans ce domaine en Inde, dont la vision du fitness respirait la modernité.

La forme physique dans le cricket a un bord délicat, qui n’adhère au modèle d’aucun autre sport de plein air. L’équipe indienne de cricket des années 1980, par exemple, n’avait pas trop d’athlètes naturels – Kapil Dev et Mohammad Azharuddin étaient des exceptions, tandis que Maninder Singh méritait une mention honorable. Mais les batteurs pouvaient frapper pendant des heures et ils ont à peine refroidi leurs talons sous prétexte de frapper longtemps, lorsque l’équipe a été alignée. Les quilleurs ont joué de longs sorts sur des lancers sans réponse en Inde – le spinner du bras gauche Raghuram Bhat a joué 94 overs dans une manche pour le Karnataka lors de la finale du trophée Ranji 1981-82 contre Delhi, qui entrait dans la sixième journée – et ils ont rarement craqué. Ils étaient parfaitement adaptés au cricket.

Le cricket a toujours été un sport axé sur les habiletés. A-t-il suffisamment changé pour que les compétences au bâton et / ou au bowling soient secondaires, la forme physique ayant préséance? Lors d’un entretien avec The Indian Express il y a quatre ans, l’ancien capitaine du Sri Lanka, vainqueur de la Coupe du monde, Arjuna Ranatunga, avait abordé la question. «Je pense que si vous n’avez pas de compétences, alors il vaut mieux que quelqu’un prenne des modèles et leur permette de jouer au cricket. Vous avez besoin de compétences et de talent en ce qui concerne le cricket. La forme physique est très importante, mais je ne suis pas d’accord avec certains de ces commentaires de certaines personnes qui n’ont pas joué au cricket. Dans l’ensemble, tout est une question de talent de cricket et la chose la plus importante est la forme physique du cricket. Je pense que ce qui nous manque pour le moment; certains de nos joueurs sont très en forme, mais ils ne sont pas en forme de cricket », avait déclaré Ranatunga.

Il a également élaboré sur la forme physique du cricket. «Lorsque vous êtes batteur, vous devez battre plus longtemps. Lorsque vous êtes un quilleur, vous devez jouer un certain nombre d’overs. Certains des quilleurs rapides qui ont joué sous moi, ils avaient l’habitude de jouer au moins une heure et demie pendant une journée et au moins trois ou quatre jours pendant une semaine, et ils n’avaient jamais été blessés à ce moment-là. C’est donc là que les gens devraient réaliser ce qu’est la forme physique du cricket. Il y avait des joueurs, même sous mon capitaine, qui pouvaient disputer 25 rounds à la SSC. Mais ils ne pouvaient pas jouer plus de quatre-cinq overs.

Coupé jusqu’au 11 mars 2021… Lors d’une conférence de presse avant le match d’ouverture de l’Inde au T20I contre l’Angleterre, Virat Kohli a déclaré aux journalistes en termes clairs que la forme physique n’était pas négociable. «Les individus doivent comprendre et apprécier le type de système qui a été créé pour l’équipe indienne de cricket. Nous devons opérer à des niveaux de condition physique et de compétences très élevés. Il y a une raison pour laquelle c’est le sommet de l’échelle quand il s’agit de jouer au cricket dans notre pays. Et oui, vous vous attendriez évidemment à ce que les joueurs respectent ce qui est requis pour faire partie de Team India. Il ne devrait y avoir aucune place pour un compromis à cet égard. »

Cela est venu après que deux fileurs indiens, Varun Chakravarthy et Rahul Tewatia, n’aient pas réussi à passer les tests de condition physique. L’équipe indienne a deux normes de test de fitness – un joueur doit soit effacer le test yo-yo où le niveau a été amélioré à 17,1 de 16,1 ou courir deux kilomètres en huit minutes et 15 secondes pour les quilleurs rapides et 8h30 pour le reste. .

Varun est un fileur mystère qui a eu une excellente saison dernière pour Kolkata Knight Riders (KKR) en Indian Premier League (IPL). Il aurait pu être une poignée pour l’Angleterre, déjà effrayée après la série Test, dans les T20I. Mais il est maintenant hors de l’équipe indienne après avoir échoué à son test de condition physique.

Le score de base en yo-yo pour la plupart des équipes internationales est supérieur à la note prescrite pour les joueurs indiens, même après la mise à niveau. L’Australie avait fixé le niveau minimum à 19 avant de passer au test du yo-yo. L’Angleterre et la Nouvelle-Zélande en ont également 19. L’Afrique du Sud et le Pakistan l’ont fixé à 17,4. En ce qui concerne l’équipe indienne, lorsqu’une condition physique de base a été mise en place, les joueurs doivent y adhérer. En termes de forme physique, le capitaine lui-même montre l’exemple.

Les T20 ont rendu le jeu beaucoup plus rapide. Les joueurs de nos jours n’ont pas le luxe d’une saison morte. Jouer les trois formats tout au long de l’année est une lourde charge de travail et une forme physique de haut niveau est nécessaire pour suivre le rythme et les exigences du cricket moderne. Comme l’a déclaré l’entraîneur-chef de l’équipe indienne Ravi Shastri lors d’une conférence de presse la semaine dernière, à son époque, l’Inde avait l’habitude d’avoir 8 à 12 matches de test en un an. Maintenant, c’est complètement différent. Entre décembre 2020 et mars 2021, l’Inde a joué huit tests en 75 jours. De ce point de vue, la forme physique est devenue extrêmement vitale et une comparaison avec le passé serait un peu hors de propos.

Tout est dit et fait, il devrait y avoir une certaine flexibilité. La forme physique n’est pas négociable, mais cela ne devrait pas être le principal critère d’éligibilité de l’équipe indienne. La condition physique d’un joueur peut être améliorée même après son intégration dans l’équipe. En 144 ans, un aspect du cricket n’a pas changé; il reste encore un sport axé sur les habiletés.