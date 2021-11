Le débat sur le droit de réparer à nouveau attisé? L’iPhone 13 perd la fonctionnalité Face ID après le remplacement de l’écran par un tiers

Les partisans du mouvement Right to Repair ciblent principalement Apple

iPhone 13 : Le nouvel iPhone 13 d’Apple a conduit le géant de la technologie à être entouré d’une toute nouvelle controverse. Une enquête iFixit a révélé que le remplacement de l’écran du téléphone Apple récemment lancé par un atelier de réparation tiers entraîne la désactivation complète de la fonctionnalité Face ID. Cela signifie que tous les utilisateurs d’iPhone 13 qui choisissent de faire réparer leurs nouveaux écrans de téléphone dans des ateliers de réparation non autorisés ne pourront plus utiliser la fonction Face ID. Le site Web a déclaré que cette décision semble être délibérée de la part de Cupertino afin que les utilisateurs d’iPhone ne se rendent pas dans des ateliers de réparation tiers. Cela, a-t-il déclaré, pourrait conduire à un démantèlement complet de l’industrie de la réparation d’iPhone, que le site Web a qualifiée de « jour sombre pour les réparateurs, à la fois bricoleurs et professionnels ».

La réparation par des tiers est difficile en raison d’une petite puce de microcontrôleur reliant l’écran au téléphone, et cette puce a été nichée au bas de l’écran. Le site Web a détaillé que l’écran de l’iPhone 13 a un petit microcontrôleur qui doit être associé à la puce nouvellement remplacée afin d’activer la fonctionnalité Face ID, et cela n’est possible qu’à l’aide d’un logiciel secret qui n’est disponible qu’avec des partenaires de réparation. autorisé par le géant de la technologie. Dans le cas où un utilisateur renonce aux ateliers de réparation agréés, il devrait perdre une fonctionnalité majeure. Cela signifie que les utilisateurs choisiraient de s’adresser uniquement à des partenaires Apple agréés pour les réparations, ce qui entraînerait d’énormes implications pour l’industrie de la réparation professionnelle, dont une grande partie de l’activité provient des utilisateurs Apple.

Au cas où les ateliers de réparation tiers voudraient survivre à cet obstacle, ils devraient soit rejoindre le réseau de service de réparation agréé d’Apple, soit investir dans un équipement complet qui leur permettrait de retirer physiquement la puce qui est soudée à l’écran d’origine. et le fixer sur le remplacement. Pour cette raison, de nombreux employés d’ateliers de réparation ont maintenant commencé à chercher un autre travail.

L’erreur Face ID s’est avérée persister même si un écran d’origine pour iPhone 13 Pro Max était remplacé par l’écran d’origine d’un autre iPhone 13 Pro Max, alors que les deux téléphones fonctionnaient sur iOS 15.1. Le site Web a déclaré qu’Apple bloquait la réparation depuis des années dans son comportement «monopolistique».

L’affaire remet une fois de plus en lumière le débat autour du mouvement du droit à la réparation, qui vise à ce que les entreprises technologiques fournissent des gadgets et des pièces complémentaires aux utilisateurs afin qu’ils puissent faire réparer leur appareil auprès d’ateliers de réparation tiers, dans le but de mettre fin au » monopole » des géants de la technologie sur les services de réparation. Les partisans du mouvement du droit à la réparation ciblent principalement Apple, principalement parce qu’il s’agit de l’un des appareils cibles les plus importants pour les ateliers de réparation tiers et parce qu’il a été l’une des premières entreprises à créer un problème pour les ateliers de réparation non autorisés. Apple avait introduit une vis propriétaire à cinq points dans ses téléphones qui ne pouvait être ouverte par personne, à l’exception des partenaires de réparation approuvés par Cupertino.

Apple, ainsi que de nombreuses entreprises technologiques, résistent activement à l’appel au droit à la réparation, même si le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, a apporté son soutien au mouvement.

