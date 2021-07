Le débat sur le vote par choix classé à New York fait rage

La grande expérience de la ville de New York avec le vote par classement s’est terminée mardi par un décrochage lorsqu’un décompte récemment publié a montré qu’Eric Adams – le favori le jour des élections dans la primaire démocrate – s’accrochait à une victoire serrée.

Le nouveau système n’a pas fini par propulser un candidat outsider devant le leader du premier tour. Mais c’est presque arrivé : dans les votes de premier choix, Adams menait de 9,5 points de pourcentage sur Maya Wiley. Pourtant, au moment où les tours de réaffectation avaient opéré leur magie, Wiley était parti et Adams devançait la candidate restante, Kathryn Garcia, de seulement 1 point de pourcentage. Garcia avait terminé troisième au premier tour, mais a finalement failli gagner.

Le vote préférentiel était le système de rêve de nombreux réformateurs électoraux progressistes, et la course à la mairie de New York était son plus grand projecteur à ce jour aux États-Unis. Il y avait de nombreuses questions sur la façon dont les électeurs s’adapteraient à ce nouveau système pendant une pandémie et s’il pourrait tenir ses promesses.

Au final, les résultats sont mitigés. Ce n’était pas le désastre total que certains craignaient, mais si les avantages du choix classé justifient ses inconvénients est certainement discutable.

Par exemple, on se demande si certains électeurs ont été désorientés par le nouveau système. Quinze pour cent des bulletins de vote à la mairie n’ont fini par classer ni Adams ni Garcia, ils n’ont donc joué aucun rôle dans le décompte final. Il est difficile de dire si c’est parce que ces électeurs ont préféré d’autres candidats ou parce qu’ils n’ont pas compris le système, mais de toute façon, le résultat était si serré que leurs bulletins auraient pu faire la différence.

Des questions subsistent également quant à savoir si le choix classé était meilleur qu’un second tour traditionnel entre les deux premiers votants aurait pu l’être. Un second tour aurait-il été utile et utile pour les électeurs de New York en présentant un choix simplifié entre deux candidats, ou aurait-il été une perte de temps et d’argent ?

Enfin, le décompte de New York était lent et bâclé. Le vote à choix classé n’est généralement pas à blâmer ici – les principaux coupables des problèmes de comptage cette fois étaient d’autres politiques de l’État et de la ville (ainsi qu’une simple erreur) – mais il est vrai qu’en pratique, le choix classé a souvent tendance à produire plus lentement résultats que les élections ordinaires qui sont officieusement « convoquées » par les médias.

Les électeurs ont-ils compris le système ?

Une question majeure qui plane sur cette élection était de savoir si les électeurs avaient été suffisamment informés sur le fonctionnement du vote préférentiel. Pour les personnes qui ont voté de la même manière toute leur vie, cela peut être un changement déroutant. (Plutôt que de simplement choisir un candidat par élection, les électeurs de la ville de New York peuvent se classer jusqu’à cinq, par ordre de préférence. Pendant le dépouillement, les candidats les moins performants sont éliminés et les bulletins de vote pour eux sont réattribués au candidat restant que l’électeur a classé. suivant.)

Un chiffre que les analystes ont tendance à considérer ici est le nombre de « votes épuisés ». Ce sont des bulletins de vote qui finissent par ne jouer aucun rôle dans le tour final parce que tous les candidats qu’ils présentent ont été éliminés.

Cela peut se produire pour plusieurs raisons. L’un est la confusion ou le manque de compréhension du fonctionnement du système. Un autre est à court de places de classement (la ville de New York avait 13 candidats à la mairie inscrits sur le bulletin de vote, mais les électeurs ne pouvaient en classer que cinq). Cela pourrait également être le choix personnel des électeurs – même avec l’option du choix classé, certaines personnes préfèrent simplement n’inscrire qu’un seul candidat, professant l’indifférence entre tous les autres. Mais souvent, un nombre élevé de bulletins épuisés est considéré par les critiques comme un problème pour le système.

Dans l’ensemble, environ 15% des bulletins de vote dans la course à la mairie démocrate ont été épuisés au dernier tour, ce qui signifie que ces électeurs n’ont classé ni Adams ni Garcia. Ainsi, une autre façon de voir le résultat final est que 43% des électeurs ont finalement choisi Adams, 42% ont finalement choisi Garcia et 15% n’ont finalement choisi aucun des deux.

Les bulletins de vote épuisés ont peut-être eu plus de conséquences lors du dernier tour éliminatoire, lorsque Maya Wiley a été éliminée. Près de 74 000 des bulletins de vote de ses électeurs se sont retrouvés épuisés car ils ne classaient ni Adams ni Garcia.

Les électeurs restants de Wiley se sont fortement opposés à Garcia contre Adams: Garcia a recueilli environ 129 000 votes d’eux, tandis qu’Adams en a gagné environ 49 000. C’était presque suffisant pour que Garcia dépasse Adams, mais pas tout à fait – il lui manquait environ 8 400 voix. Donc, si moins d’électeurs Wiley avaient épuisé leurs bulletins de vote, il est tout à fait plausible que Garcia ait pu dépasser Adams.

Il est également plausible qu’une partie importante de la base progressiste de Wiley soit vraiment indifférente au choix entre Garcia et Adams, tous deux centristes, et qu’en tant que tels, ils avaient pleinement l’intention de les laisser tous deux sans classement. (Certains d’entre eux, comme le montrent les résultats, ont également préféré Adams à Garcia.)

Mais la stratégie du choix classé peut être compliquée et les messages qui l’entourent sont souvent contradictoires. Les partisans soutiennent que cela permet aux gens de voter pour leurs «vraies» préférences, mais dans un domaine encombré avec des emplacements de classement limités disponibles, cela pourrait être un chemin vers l’épuisement de votre bulletin de vote. La meilleure stratégie pour éviter cela était de vous assurer de classer au moins trois des quatuors Adams-Garcia-Wiley-Yang qui ont mené les sondages, mais combien d’électeurs étaient au courant de cela ?

Si le résultat était finalement déterminé par un manque de compréhension des électeurs du système, ce ne serait pas idéal – bien que, bien sûr, ce n’est qu’en raison du choix classé que Garcia était en lice, car elle était en troisième place dans le premier tour.

Un second tour aurait-il été utile aux électeurs ?

La difficulté de comparer le résultat d’une élection par classement à la façon dont les choses se seraient passées dans un système différent est qu’il n’est pas clair que les résultats auraient vraiment été si similaires. Dans une élection plus traditionnelle, les stratégies de campagne auraient été différentes (Garcia et Yang n’auraient probablement pas fait campagne ensemble, par exemple), les candidats mineurs peuvent avoir abandonné avant le jour du scrutin et les électeurs peuvent avoir voté de manière plus stratégique au premier tour. .

En fin de compte, Eric Adams a obtenu 30,8 % des votes de premier choix. Sous le système précédent, il aurait eu besoin de 40 pour cent pour éviter un ruissellement. Donc, à moins que vous ne pensiez qu’il aurait été bien meilleur dans un monde sans choix classé, le véritable résultat qui a été évité par le nouveau système n’était pas une victoire pure et simple d’Adams mais un second tour avec Wiley ou Garcia (ils étaient proches l’un de l’autre dans le premier tour).

Alors vaut-il mieux que le choix classé règle le primaire rapidement plutôt que de le lancer à un second tour qui aurait encadré un choix clair entre Adams et une alternative ?

Les militants de choix classés ont diverses critiques du second tour. Ils disent que c’est cher pour la ville à tenir et peu pratique pour les électeurs d’avoir à voter à nouveau. Ils soulignent que la participation diminue généralement lors des ruissellements, arguant que cela rend le résultat final moins représentatif des souhaits de l’électorat. Et ils disent que les choses ont tendance à devenir très désagréables et négatives.

Mais un ruissellement a ses vertus. Cela aurait défini un choix clair pour les électeurs entre Adams et un candidat alternatif (par opposition aux stratégies déroutantes dans le domaine encombré décrit ci-dessus), et cela aurait garanti que ces deux candidats soient examinés par les électeurs. Et une baisse de la participation n’est pas une chose sûre – comme l’a souligné Steve Kornacki de MSNBC, la participation a en fait augmenté lors du second tour la dernière fois que les démocrates de New York en ont eu une pour la course à la mairie, en 2001.

Peut-être qu’un second tour aurait eu le même résultat, une victoire d’Adams, à plus de frais. Ou peut-être que son adversaire aurait pu mieux se distinguer maintenant qu’elle n’était plus dans un champ bondé. Encore une fois, nous ne le saurons jamais avec certitude.

Les comptages lents et bâclés étaient-ils la faute du choix ?

Une grande partie des grognements concernant le choix classé jusqu’à présent se sont concentrés sur deux choses qui ne sont (pour la plupart) pas de sa faute : le décompte bâclé et le décompte lent.

Le décompte bâclé de la semaine dernière, dans lequel le conseil des élections de la ville de New York a accidentellement inclus environ 135 000 « votes de test » dans son décompte publié publiquement, n’est clairement pas un problème de choix classé – c’était une erreur commise par un membre du personnel qui a été manquée parce que de négligence et d’incompétence généralisées parmi les membres du conseil d’administration. Le moyen le plus prometteur d’éviter de telles erreurs embarrassantes à l’avenir est de réformer le conseil lui-même depuis longtemps troublé.

La responsabilité de la lenteur du dépouillement, quant à elle, incombe principalement aux politiques de la ville de New York et de l’État concernant le dépouillement des bulletins de vote par correspondance. L’État avait une pratique archaïque consistant à refuser de compter les bulletins de vote par correspondance jusqu’à sept jours après l’élection (contrairement à d’autres États qui commencent à les compter dès leur arrivée). La flambée du vote par correspondance provoquée par la pandémie a entraîné un décompte très lent dans toutes les élections à New York (y compris celles qui n’ont pas utilisé le choix classé en 2020), et des efforts sont en cours pour réformer cela.

Pourtant, il est vrai que le choix classé signifie généralement des résultats plus lents que ceux auxquels les Américains sont habitués. Dans la plupart des élections américaines, une grande partie du décompte est rapportée le soir des élections, et les médias « appellent » souvent officieusement un vainqueur sur la base de cette information, même si les résultats réels ne seront souvent pas finalisés avant des semaines. (Une élection serrée, ou toute élection où une partie importante des votes n’est pas comptée, peut prendre plus de temps à déclencher.)

Dans le vote par ordre de priorité, cependant, les administrateurs électoraux doivent déterminer l’ordre des candidats afin de pouvoir les éliminer un par un et réaffecter leurs bulletins de vote en conséquence. Ils doivent également décider s’ils doivent publier un décompte de réaffectation préliminaire bien avant que chaque bulletin de vote ne soit compté (comme la ville de New York l’a fait la semaine dernière et le fait à nouveau cette semaine, malgré certaines critiques), ou attendre pour réaffecter jusqu’à ce que chaque bulletin de vote soit entré, ce qui prendre beaucoup de temps).

Est-ce important? Historiquement, les progressistes ont eu tendance à faire valoir que la lenteur du décompte des élections n’est pas un gros problème, car il est plus important de s’assurer que chaque vote compte et de faire le décompte correctement. La conduite de Donald Trump en 2020 a fait craindre qu’un lent décompte des voix puisse être manipulé par des démagogues pour semer la méfiance du public à l’égard des résultats des élections. Mais il est difficile de prétendre que ces enjeux sont presque aussi élevés dans une primaire de maire – les élections générales sont encore dans des mois, après tout.