Le débat sur l’or contre Bitcoin est le mauvais

Il y a eu beaucoup de débats sur la question de savoir si l’or ou Bitcoin (CCC :BTC-USD) est le meilleur investissement, mais une entreprise fait valoir qu’il ne devrait pas s’agir de savoir lequel. Wilshire Phoenix conseille plutôt aux investisseurs d’inclure à la fois Bitcoin et l’or dans leur portefeuille, bien qu’il y ait eu des signes que Bitcoin a rogné la demande d’or ces derniers mois.

La société a récemment lancé un fonds négocié en bourse sur l’or physique et a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission pour lancer un produit Bitcoin.

Or contre Bitcoin

Le co-fondateur de Wilshire Phoenix, Will Cai, a noté que Bitcoin et l’or partagent certaines similitudes. Dans une interview par e-mail, il a souligné plusieurs raisons pour lesquelles les investisseurs devraient inclure l’or dans leurs portefeuilles.

“L’or est un type spécial de marchandise car son prix n’est pas fortement déterminé par une relation producteur/consommateur, typique de la plupart des autres marchandises (par exemple, l’énergie et les produits agricoles, les métaux industriels, etc.)”, a-t-il déclaré. « La rareté de l’or et sa facilité de stockage en font une grande réserve de valeur. Historiquement, l’or s’est imposé comme un moyen d’échange comme/comme l’argent. »

Cai a noté que les régulateurs américains ont également défini Bitcoin comme une marchandise en raison de sa fonction de monnaie virtuelle et que Bitcoin et l’or sont une « réserve de valeur et un moyen d’échange ». Cependant, il soutient que les deux types d’actifs se complètent dans le portefeuille d’un investisseur.

“Pour un investisseur, l’aspect le plus important de l’or et du Bitcoin sont leurs propriétés de placement partagées en tant que diversificateurs et couvertures au sein d’un portefeuille d’actifs”, a-t-il déclaré. « L’or et le Bitcoin ont tous deux de faibles corrélations avec d’autres classes d’actifs, ce qui peut réduire le profil risque-rendement d’un portefeuille. Les deux sont des actifs mondiaux évalués en dollars, ils peuvent donc être considérés comme des couvertures contre l’inflation. »

Pourquoi Bitcoin et Gold sont des compléments

Les similitudes de Bitcoin avec l’or permettent aux investisseurs qui détiennent déjà le métal jaune de commencer à investir dans la crypto-monnaie, car ils comprennent déjà une partie de ce qu’elle offre en tant que classe d’actifs.

“Trop de discussions ont porté sur Bitcoin par rapport à l’or, mais en raison de leurs propriétés partagées, un investisseur devrait examiner comment Bitcoin peut fonctionner avec l’or”, a déclaré Cai. «Même si Bitcoin est basé sur une nouvelle technologie, un investisseur en or connaît déjà bon nombre des propriétés de Bitcoin et peut bénéficier de son potentiel de hausse. De même, pour un investisseur Bitcoin, la longue histoire éprouvée de l’or en tant que diversificateur et hedger peut également être utile. »

Il est intéressant de noter que l’or et le Bitcoin sont suffisamment différents pour se diversifier, même les uns par rapport aux autres.

“Même avec l’or et les propriétés partagées de Bitcoin, ils ont jusqu’à présent présenté une faible corrélation de prix”, a déclaré Cai. “Cela signifie que l’ajout de l’un à un portefeuille d’actifs qui comprend actuellement l’autre améliorerait probablement le profil risque-rendement du portefeuille.”

Bitcoin remplacera-t-il l’or ?

Beaucoup de gens appellent Bitcoin « l’or numérique » en raison de ses similitudes avec le métal jaune. Cependant, Cai ne pense pas que Bitcoin remplacera l’or ou que la crypto-monnaie est meilleure que le métal.

« Tous les actifs se disputent les dollars des investisseurs », a-t-il expliqué. « En raison des propriétés partagées entre l’or et le Bitcoin, les allocations de portefeuille peuvent changer. Mais il est faux d’impliquer un jeu à somme nulle où Bitcoin remplace l’or. La demande et les prix de l’or sont toujours basés sur des facteurs macro fondamentaux tels que le rendement réel, les anticipations d’inflation, les devises et non sur le prix ou la demande de Bitcoin.

Anthony Scaramucci de Skybridge Capital n’est pas d’accord avec Cai. Il pense que Bitcoin remplacera un jour l’or. Scaramucci a déclaré à CNBC la semaine dernière que les investisseurs devraient accepter la volatilité et la trajectoire de Bitcoin à mesure que la crypto-monnaie devient plus largement adoptée.

Le prix du Bitcoin reste volatil. Il a atteint un niveau record au-dessus de 63 000 $ en avril, mais a depuis chuté et n’a pas réussi à se redresser jusqu’à présent. Malgré le recul, Bitcoin est en hausse de plus de 10 % depuis le début de l’année. Pendant ce temps, le prix de l’or a également chuté ces dernières semaines, remontant au-dessus de 1 800 $ l’once.

Réserve de valeur au milieu de l’inflation

Les alternatives aux devises Fiat comme le Bitcoin et l’or resteront certainement importantes à court terme au milieu des anticipations d’inflation en hausse. La Réserve fédérale a jusqu’à présent ignoré l’inflation, affirmant qu’elle ne serait que temporaire.

Cependant, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones a déclaré à CNBC que les investisseurs devraient “se lancer à fond dans les transactions sur l’inflation” si la Réserve fédérale continue d’ignorer les signes d’une forte inflation. Il semble être d’accord avec Cai, car il a dit qu’il achèterait à la fois de l’or et des crypto-monnaies, en plus des matières premières.

Jones a eu l’idée de posséder une crypto-monnaie l’année dernière et continue d’être optimiste sur Bitcoin. Il l’a décrit comme un « diversificateur de portefeuille » et une « histoire de richesse ». Il a également déclaré qu’il était devenu nerveux au sujet des évaluations du marché boursier par rapport à l’économie globale.

Jones a déclaré que lundi, il voulait 5% de son portefeuille en or, 5% en Bitcoin, 5% en cash et 5% en matières premières. Cependant, avant de décider quoi faire avec le reste du portefeuille, il a voulu attendre et voir ce que la Fed a dit lors de sa réunion de politique de deux jours.

Qu’en est-il lorsque la Fed se rétrécit?

Jones a mis en garde contre une crise de colère si la Fed décidait d’ajuster sa politique, de sorte que certains investisseurs peuvent se demander ce qu’il adviendra de l’or et du Bitcoin si la Fed commence à réduire son programme d’achat d’obligations. Cependant, Troy Gayeski de Skybridge Capital a déclaré à Bloomberg qu’il s’attend à ce que l’or et le Bitcoin restent résilients même après que la banque centrale ait commencé à diminuer. Il voit plus d’avantages dans les crypto-monnaies, c’est pourquoi il s’en tient à eux sur l’or.

Il semble certainement peu probable que Bitcoin remplace l’or car les deux servent de réserves de valeur. Malgré toutes leurs similitudes, le fait qu’ils affichent très peu de corrélation signifie qu’ils pourraient tous deux constituer de bons ajouts au portefeuille d’un investisseur.

L’inflation a effrayé de nombreux investisseurs dans le Bitcoin et l’or. Les deux devraient continuer à servir de couverture de protection contre elle, même après que la Fed ait commencé à réduire son programme d’assouplissement quantitatif. L’inflation s’est avérée bonne pour l’or dans le passé, et en raison de ses propriétés similaires, Bitcoin devrait également réagir positivement à l’inflation.

