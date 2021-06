Le début ⋆ 10z viral

Fear the Walking Dead se prépare-t-il à un autre redémarrage en douceur?

Fear the Walking Dead Saison 6 Episode 16 a montré tous les personnages dans des situations vraiment périlleuses, mais les développements ont été un peu trop précipités.

Les forces créatives voulaient clairement faire un effort supplémentaire pour laisser aux fans de nombreux cliffhangers, mais ajouter 30 minutes supplémentaires aurait permis à la finale de respirer un peu plus pour nous donner un peu plus de la construction de personnage à laquelle nous nous attendions.

L’un de mes plus gros ennuis avec cette série est que Morgan trouve continuellement un moyen de survivre. Rien que dans les derniers épisodes, il a été jeté dans un tas de marcheurs et s’en est sorti indemne.

Survivre aux explosions initiales en se cachant sous un camion était complètement et totalement ridicule, encore plus lorsque les promeneurs à proximité étaient carbonisés. Cela aurait été bien plus crédible de l’avoir, Grace, et le gamin le cache dans le sous-marin.

Au moins, ils auraient eu un certain niveau de protection, mais il y a peut-être encore une réalité dans laquelle Morgan Jones meurt.

Si vous regardez Fear the Walking Dead en ligne, vous savez que ce sont deux finales de saison consécutives que nous avons laissé son destin en suspens, et franchement, il doit y aller.

Fear the Walking Dead La saison 6 a commencé le processus de réparation du personnage. C’est dommage qu’il ait eu un autre tour de talon dramatique dans ces derniers épisodes qui ont fait de lui l’un des personnages les plus ennuyeux de l’histoire de la franchise.

Grace et Morgan se préparant à se suicider au lieu d’être consumés par l’explosion nucléaire auraient pu être une si belle scène, mais l’exécution aurait pu être meilleure.

Grace se bat depuis qu’elle a perdu Adena, alors je peux comprendre pourquoi elle pensait pouvoir entendre sa fille. Elle ne se remettra jamais de cette perte.

Karen David l’a tué en tant que Grace. Elle est vraiment l’un des meilleurs personnages introduits depuis que les showrunners actuels ont pris le relais. Nous avons eu tellement de personnages qui prennent un temps précieux à l’écran sans vraiment faire grand-chose.

Mais il y a beaucoup de territoire inexploré avec Grace, et si elle meurt pour soutenir le personnage de Morgan, ce serait une décision si terrible.

Les scénaristes doivent nourrir Grace et lui donner beaucoup plus de travail sur Fear the Walking Dead Saison 7.

La Rachel zombifiée, tenant son bébé et conduite à Morgan était une scène choquante, mais elle aurait eu beaucoup plus de poids si Rachel n’avait pas été reléguée à la périphérie pendant toute la saison.

Après une bonne introduction en début de saison, elle n’a rien fait de notable. Même quelques scènes de plus m’auraient aidé à avoir l’impression qu’elle avait été un personnage développé, mais elle était plus une figurante.

Si les scénaristes veulent que Morgan et Grace s’occupent de cet enfant, ils doivent s’y prendre correctement.

June : Il n’est pas venu seul.

John Dorie Sr. : Elle est encore meilleure tireuse que moi.

Dakota : Pourquoi es-tu ici ?

June : Je te pardonne aussi. John avait raison ce qu’il disait. Il n’est pas trop tard, même si vous n’y croyez que le temps qu’il nous reste.

Si Lennie James s’en tient à la série, voir Morgan et Grace élever un enfant grandir dans l’apocalypse pourrait être une bonne direction pour eux.

En parlant de relations, Fear the Walking Dead a géré la prise de conscience de Dwight et Sherry que la connexion restait très bien entre eux.

Ces personnages sont originaires de The Walking Dead, et mettre leur relation tendue au microscope les a vraiment élevés au rang de personnages de premier plan.

Sherry court depuis si longtemps qu’elle a du mal à donner un sens à sa relation avec Dwight.

Après les horreurs du Sanctuaire sous le règne de Negan, elle a du mal à croire qu’elle peut avoir une relation avec Dwight et être heureuse.

Nous avons été témoins de la façon dont elle veut se venger, et cela a été bien géré, mais je suis ravi de voir comment leur relation continuera à se développer la saison prochaine.

Tout ce qu’ils voulaient faire à la fin du monde était de trouver de la bière et des bretzels, mais aider la famille à récupérer son abri a permis à Sherry de prononcer une phrase parfaite.

Profite de la vue, connard. Sherry

Après Fear the Walking Dead Saison 6 Episode 15, cela semblait être une grosse confrontation entre John Dorie Sr. et Teddy n’était pas dans les cartes, mais bon sang, ça valait tellement la peine d’attendre.

Daniel : Pourquoi devrions-nous le croire ?

Rollie : Tu as une meilleure idée ?

Daniel : Oui. J’étais à la radio ; J’ai entendu une voix. Ils lançaient des coordonnées, et la voix a dit que c’était un endroit sûr où aller. Je les ai écrits.

Homme : Qui a dit ça, Daniel. Était-ce Morgane ? Je ne l’ai pas entendu parler de coordonnées.

Daniel : Non, quelqu’un d’autre. Je connais cette voix. Je ne sais juste pas qui c’est, et puis ça s’est coupé.

Rollie : Tu es sûr que tu n’es pas à nouveau confus, vieux. Vous vous souvenez de ce qui s’est passé la dernière fois qu’on vous a cru sur parole.

Luciana : Nous n’avons pas le temps pour ça. Daniel, es-tu sûr d’avoir entendu ce que tu nous dis ?

Il y avait naturellement beaucoup de tension entre eux en raison de la durée pendant laquelle John avait trompé le mystérieux chef de la secte, mais je ne m’attendais pas à ce que Dakota soit celle qui appuie sur la gâchette.

Zoe Margaret Colletti a joué chaque battement du voyage déchirant de Dakota à la perfection, et je ne m’attendais pas à ce que cela aboutisse au fait qu’elle se laisse mourir dans l’explosion.

Dakota a eu du mal à partir du moment où elle est arrivée pour la première fois dans la série et réaliser que Teddy l’avait utilisée était la goutte d’eau.

Elle avait l’impression que tout le monde l’avait trahie et qu’ils voulaient la transformer en quelqu’un qu’elle n’est pas. Au fond, c’était une jeune fille aux prises avec des émotions très négatives, et la seule façon pour elle d’être en paix était de se suicider.

Les visuels tout au long de tout ce qui s’est passé avec Dakota lors de la finale étaient parfaits. La détonation de la bombe, l’incinérant, était probablement l’une des meilleures scènes de la série.

La grande surprise tout au long de ce complot était que June était prête à permettre à Dakota d’exister au même endroit qu’elle, essayant même de la sauver à la dernière minute.

Cela est sorti de nulle part, et je suppose que June a réalisé que Dakota n’avait pas eu le meilleur départ dans la vie, et avoir quelqu’un comme Virginia pour l’élever n’était pas une bonne éducation.

La trahison de Rollie m’a pris par surprise. C’était un serpent dans l’herbe, et je suis reconnaissant que Daniel ne l’ait pas imaginé en train de copier ce que Riley a dit.

Il y avait beaucoup de potentiel avec Rollie, mais au moins il est sorti d’une manière vraiment choquante.

Daniel n’imaginant pas le message d’Althéa était aussi une surprise. L’hélicoptère CRM, probablement conduit par Isabelle sauvant le groupe de Daniel, semblait être la configuration de The Walking Dead: World Beyond Season 2 ou des films à longue gestation de Rick Grimes.

The Walking Dead et Fear the Walking Dead ne nous ont donné que des indices subtils sur ce groupe, et je ne m’attends pas à ce que cela change de si tôt.

Il y a de fortes chances qu’Isabelle soit devenue un voyou pour sauver le groupe car nous avons vu le fonctionnement interne du CRM grâce à The Walking Dead: World Beyond Season 1, et ils n’aiment vraiment pas les étrangers.

Wes : Comment ça va ici ?

Luciana : Le sous-sol est interdit. Vous trouvez quelque chose ?

Rollie : Ouais, un bunker.

Là encore, peut-être qu’Isabelle a une autorité plus élevée que ce que nous avons été amenés à croire.

Cela amène au Victor Strand de tout cela.

Strand a tous les atouts d’un méchant, jetant des personnages aux loups lorsqu’ils ne servent plus à rien.

Il est parti pour lui-même depuis le début, et maintenant qu’il a survécu à la détonation initiale, il semble prêt à assumer le rôle de méchant dans Fear the Walking Dead Saison 7.

L’une de mes préoccupations était que Strand déclarait qu’il était Morgan Jones quelques instants avant l’explosion. S’il était vraiment en paix avec qui il était, pourquoi a-t-il menti sur son identité ?

Ce n’est pas comme si l’homme du complexe se serait suffisamment soucié de faire quoi que ce soit. Le monde se terminait littéralement.

Il y a eu beaucoup de débats sur le retour de Madison, et quelque chose me dit que c’est possible si la série embrasse le côté méchant de Strand.

Ne serait-ce pas parfait si Madison se présentait pour l’abattre ? Je sais que Kim Dickens a été terriblement traité par une mauvaise narration, mais ce serait excellent si elle revenait pour l’abattre.

Pouvez-vous imaginer les possibilités?

“The Beginning” était décent, mais il y avait de nombreux problèmes, y compris l’armure de l’intrigue susmentionnée pour Morgan et le clin d’œil, et vous les manquerez des moments, mais cela a bien mis en place les événements à venir.

Qu’avez-vous pensé de l’explosion nucléaire ? Pensez-vous que quelqu’un sera mort au retour de la série ?

Êtes-vous aussi fatigué de Morgan que moi ?

Appuyez sur les commentaires ci-dessous.

Fear the Walking Dead revient sur AMC cet automne.

