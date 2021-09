“Le début a été bon et ça aide”

Jon Rahm la fin de Coupe FedEx quatre coups de Patrick Cantlay et en seulement 18 trous, il a réduit cet avantage à deux. Bon départ pour le golfeur de Barrika pour atteindre son grand objectif de gagner le Coupe FedEx. Le tour de 65 coups de Jon le rapproche un peu plus.

« Ça a été une très bonne journée. J’ai très bien joué 14 trous et j’ai eu une section du trou 7 au 10, dans laquelle j’ai réussi à rester. Les récupérations du bogey au 8e et du par au 9e et au 10e ont été déterminantes pour réduire les dégâts et puis j’ai très bien joué », a déclaré le Basque en zone mixte à la fin de son tour.

Rahm a souligné que le bon début du tournoi avait contribué à améliorer les sentiments. « Le départ a été bon et ça aide, à la fois le chip que j’ai mis au trou 1 et le bon putt que j’ai mis au trou 2, qui avait une chute d’environ trois mètres. Il m’a montré qu’il avait une bonne maîtrise de la vitesse des greens et vous donne une confiance supplémentaire et une bonne sensation pour le tour. Après j’ai fait quelques erreurs, mais pour ça on s’entraîne au jeu court, pour pouvoir éviter au maximum les dégâts », a-t-il ajouté.

Barrika était plus conscient de son jeu que de la différence de coups avec le reste des joueurs. « Je ne pense pas trop à la différence avec ceux ci-dessus, mais plutôt à frapper le meilleur coup à chaque instant. Cela est le plus important. Je pense à obtenir un bon résultat et à voir où cela me mène. Je ne peux pas penser à ce que font les gens devant moi. Et la même stratégie sera demain. Jusqu’à dimanche, il n’est pas nécessaire de se demander où est la tête car il en reste beaucoup. 72 trous, c’est très long », a déclaré Jon.

Enfin, le n°1 mondial et leader en gains sur le PGA Tour, a assuré qu’il n’accorde pas beaucoup d’importance aux coups avec lesquels chacun a commencé. «Je pense que les gens de l’extérieur pensent plus aux résultats avec lesquels chacun de nous commence que nous. Au final, ce qu’on sait, c’est qu’on sort à quatre coups, ou cinq ou dix et qu’il faut bien jouer pour réduire les coups. Sur ce parcours on sait qu’il faut jouer quatre très bonnes parties de golf pour avoir une chance de victoire. En ce sens, j’ai fait du bon travail aujourd’hui », a-t-il conclu.