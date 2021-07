Le début de la fin 10z viral

Pendant le spectacle [email protected] panneau, Les morts qui marchent La bande-annonce de la saison 11 a été publiée, taquinant le début de la fin lorsque la série revient le 22 août sur AMC. La première sera disponible en streaming sur AMC+ à partir du 15 août.

La saison 11 sera diffusée en trois parties de 8 épisodes, avec 11B et 11 C diffusée en 2022 après les débuts de 11A en août.

Le panel virtuel comprenait le responsable du contenu de The Walking Dead Universe Scott M. Gimple, la showrunner Angela Kang et les membres de la distribution Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Khary Payton, Christian Serratos, Josh McDermitt, Eleanor Matsuura et Michael James Shaw.

Kang a promis que dans la «Saison 11 – nous allons sortir avec un bang. Nous sommes de retour à notre grande, vaste, massive, extravagance.

Découvrez la bande-annonce officielle ainsi qu’un nouveau teaser Comic-Con ci-dessous :

Laila Robins et Josh Hamilton ont rejoint Margot Bingham et Michael James Shaw, annoncés précédemment, en tant que nouveaux habitués de la saison 11. Robins jouera Pamela Milton tandis que Hamilton incarnera Lance Hornsby.

Précédemment Les morts qui marchent, nos survivants ont affronté les démons du passé et combattu de nouvelles menaces, avec des amitiés et des relations souffrant des dommages collatéraux croissants qu’est l’apocalypse. Alexandrie est gravement compromise, a laissé une ancienne coquille de la maison qu’elle était autrefois du carnage et de la dévastation laissée par les Whisperers.

Désormais, tous ceux qui vivent à Alexandrie luttent pour la fortifier et nourrir son nombre croissant d’habitants, dont les survivants de la chute du royaume et de l’incendie de Hilltop ; avec Maggie et son nouveau groupe, les Wardens. Alexandrie a plus d’habitants qu’elle ne peut en nourrir et protéger. Leur situation est désastreuse alors que les tensions s’intensifient à cause des événements passés et que l’auto-préservation fait surface à l’intérieur des murs ravagés.

Ils doivent obtenir plus de nourriture pendant qu’ils tentent de restaurer Alexandrie avant qu’elle ne s’effondre, comme d’innombrables autres communautés qu’ils ont rencontrées au fil des ans. Mais où et comment ? Plus hagards et plus affamés que jamais, ils doivent creuser plus profondément pour trouver l’effort et la force de sauvegarder la vie de leurs enfants, quitte à perdre la leur.

Pendant ce temps, à l’insu de ceux d’Alexandrie, Eugene, Ezekiel, Yumiko et Princess sont toujours retenus captifs par de mystérieux soldats membres d’un groupe plus important et improbable.

La série met actuellement en vedette Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Cailey Fleming, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton et Jeffrey Dean Morgan. Il présente également Nadia Hilker, Lauren Ridloff, Cooper Andrews, Callan McAuliffe, Eleanor Matsuura et Cassady McClincy. Les morts qui marchent La saison 11 comprendra 24 épisodes qui présenteront également les nouveaux membres de la distribution Margot Bingham dans le rôle de Stephanie et Michael James Shaw dans le rôle de Mercer.

Basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard, Les morts qui marchent est produit par Kirkman, Scott M. Gimple, Greg Nicotero, David Alpert, Joseph Incaprera, Gale Anne Hurd, Denise Huth et Angela Kang, qui revient en tant que showrunner pour le dernier volet.

La saison 10 est disponible en streaming sur AMC+.