Le début de saison de Ja Morant, un scandale qui pointe le combat pour le MVP

C’est l’un des jeunes talents les plus excitants de la ligue et il va marquer une époque en Grizzly de Memphis. La vérité c’est que Ja morant Il a commencé la saison comme un coup et ses chiffres sont un véritable scandale, mais ses sentiments sont encore meilleurs.

Avec une moyenne ni plus ni moins de 35 points par match lors de cette première semaine de championnat, le meneur de jeu du Tennessee s’est imposé comme un joueur total. Formé à marquer, à déplacer le ballon, à signer des actions improbables… Sans aucun doute, l’un des meilleurs joueurs de la NBA aujourd’hui. Où est votre toit ?

Ja Morant à travers 3 jeux : 35,0 PPG

8.0 APG

58% FG

44,4% 3T

81% FT C’est un problème – pic.twitter.com/7fKY8Ika0B – NBA Central (@TheNBACentral) 25 octobre 2021