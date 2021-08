Le début difficile d’Urban Meyer alors que l’entraîneur de la NFL se poursuit après le départ de Tim Tebow

in

Urban Meyer n’a pas encore entraîné de match officiel de la NFL, mais son temps jusqu’à présent dans la ligue n’a pas été excellent… du tout.

En fait, cela a été surtout embarrassant et on a l’impression que cela va être une course courte pour un gars qui était un très bon entraîneur universitaire mais ne semble pas avoir ce qu’il faut pour diriger une équipe d’athlètes professionnels qui sont payés pour faire leur travail.

Et ce n’est tout simplement pas à cause de la blague de l’expérience Tim Tebow, qui s’est terminée hier – bien que ce soit une grande raison de s’inquiéter à quel point Meyer pourrait être mauvais à ce niveau de football.

Les difficultés de Meyer ont commencé il y a quelques mois lorsqu’il a embauché l’ancien entraîneur de force et de conditionnement de l’Iowa, Chris Doyle, qui s’est séparé de l’Iowa l’été dernier après que des allégations de racisme et d’intimidation envers les joueurs noirs de l’équipe aient été portées contre lui.

Un jour après que cela a été mis au jour, Doyle a quitté les Jaguars, disant qu’il ne voulait pas être une distraction.

C’était une location très mauvaise et irréfléchie par Meyer, une qui a dû laisser les joueurs dans les vestiaires se demander à quoi diable pensait cet homme?

Et puis, peu de temps après, Meyer a signé un contrat d’un an avec Tim Tebow et l’a essayé à bout portant. Tim Tebow ! À bout portant!

Tout le monde savait comment cela se passerait parce que tout le monde sait qu’un ancien QB de 34 ans n’aurait aucune chance de faire partie d’une équipe de la NFL après avoir été absent de la ligue pendant neuf ans et n’avoir jamais joué à bout portant auparavant.

Meyer a déclaré hier que les vestiaires adoraient Tebow, ce qu’ils ont peut-être fait à un niveau personnel, car Tebow semble être un bon gars. Mais ils ont dû être offensés par la bande du jeu qui montrait Tebow en train de faire deux horribles blocs qui ont laissé tout le monde sur Internet se moquer de Tebow et des Jaguars.

Vous ne voulez jamais être la risée de la ligue et les Jaguars ne l’ont été que ces derniers jours et vous savez à qui la faute?

Urban Meyer.

Et voici une autre chose que Meyer semble gâcher – il refuse toujours de dire qui sera le QB de départ au cours de la semaine 1. Il dit toujours que Gardner Minshew et Trevor Lawrence se battent pour un emploi et qu’ils n’ont pas encore pris de décision. sur qui sera le gars n ° 1.

Peut-être que c’est juste un entraîneur qui ne veut pas donner un coup de main, mais cela n’aurait pas beaucoup de sens parce que tout le monde connaît sa main – Lawrence est prêt à être le QB partant de la NFL depuis quelques années maintenant.

Envie de donner confiance à votre équipe ? Donnez les clés de votre attaque au choix n ° 1 au repêchage d’avril dernier et dites au monde que vous roulez avec Lawrence pour de bon.

Meyer a beaucoup lutté et nous sommes encore à environ trois semaines de la semaine 1 de la saison 2021 de la NFL.

Cela pourrait être une autre année difficile à Jacksonville et si c’est le cas, le blâme devrait commencer par l’homme au sommet.

