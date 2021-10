Le début d’un beau voyage

Les Traveling Wilburys sont l’un des rares groupes à mérite vraiment le label « rock supergroup », bien qu’étant donné la nature assurée et humoristique des cinq membres, c’était probablement une étiquette qu’ils auraient rejetée. Le quintette – George Harrison, Bob Dylan, Tom Petit, Jeff Lynne et Roy Orbison – étaient toutes des stars mondiales au moment de l’enregistrement leur premier album ensemble, The Traveling Wilburys Vol 1, dont les sessions étaient des affaires joyeuses qui se sont déroulées en avril et mai 1988 dans les studios Harrison de Henley-on-Thames.

« Nous prenions un café et quelqu’un disait : « Qu’en est-il de ça ? » et commençait sur un riff », se souvient le guitariste et coproducteur Lynne. « Ensuite, nous nous rejoindrions tous et cela deviendrait quelque chose. Nous terminions vers minuit et restions assis un peu pendant que Roy nous racontait des histoires fabuleuses sur Sun Records ou traînait avec Elvis Presley. Puis nous revenions le lendemain pour travailler sur un autre. C’est pourquoi les chansons sont si bonnes et si fraîches – parce qu’elles n’ont pas été devinées, disséquées et remplacées.

La multi-instrumentiste Lynne, qui avait auparavant été un membre clé d’Electric Light Orchestra, avait travaillé avec Harrison en tant que coproducteur de son album. Nuage, au cours de laquelle la paire avait commencé à se référer aux erreurs d’enregistrement avec un équipement défectueux comme « Wilburys » (en ajoutant la punchline, « Nous allons les enterrer dans le mix »). Lorsque le groupe nouvellement formé a décidé d’un nom, Harrison a suggéré The Trembling Wilburys, mais la variante de Lynne de « Traveling » a mieux fonctionné avec le trio restant.

Les musiciens étaient tous les noms attribués dans le nouveau groupe : Nelson Wilbury (Harrison), Otis Wilbury (Lynne), Lefty Wilbury (Orbison), Charlie T Wilbury, Jr (Petty) et Lucky Wilbury (Dylan), et des histoires élaborées ont été créées pour les personnages. L’ami proche de Harrison, Derek Taylor, ancien directeur de presse de Les Beatles et, plus tard, le chanteur de jazz George Melly, a même écrit une longue histoire fictive du quintette.

« La seule chose à laquelle je pouvais penser était de faire un album »

Pour The Traveling Wilburys Vol 1, ils ont persuadé Michael Palin de Monty Python d’écrire des notes de pochette. Utilisant le pseudonyme de Hugh Jampton (EF Norti-Bitz Reader in Applied Jacket, Faculty Of Sleeve Notes, University Of Krakatoa, East of Java), Palin a plaisanté : « Les Wilbury originaux étaient un peuple stationnaire qui, réalisant que leur civilisation ne pouvait pas supporter toujours pour toujours, a commencé à faire de courtes promenades – pas le « voyage » tel que nous le connaissons maintenant, mais certainement aussi loin que le coin et le dos.

Lynne était le lien commun dans l’histoire de la façon dont ils se sont vraiment mis ensemble. Tout en travaillant avec Harrison, il a également coproduit l’album d’Orbison Mystery Girl, sur lequel Petty a chanté des chœurs et joué de la guitare acoustique. Une nuit, alors qu’ils socialisaient, Harrison a suggéré qu’ils le rejoignent sur un morceau intitulé « Handle With Care ». La chanson devait être la face B du single « This Is Love » qu’il sortait en Europe, avant la sortie de l’album Cloud Nine. Ils ont appelé Dylan, qui a accepté de les laisser enregistrer dans son studio de garage. Le jour où il a été coupé, Dylan, qui leur avait préparé un déjeuner barbecue, a décidé de se joindre à la fête musicale.

Dès que le single spontané a été déposé, avec sa mélodie entraînante et son courant sous-jacent de lassitude du monde («Été coincé dans les aéroports, terrorisé/Envoyé à des réunions, hypnotisé/Overexposed, commercialisé»), les musiciens savaient qu’ils avaient créé quelque chose de spécial . « J’ai tellement aimé la chanson », a déclaré Harrison, « et la façon dont elle s’est déroulée avec tous ces gens dessus, au point que je l’ai traînée dans ma poche pendant des siècles en pensant : « Eh bien, qu’est-ce que je peux faire avec cette chose ? » Et la seule chose à laquelle je pouvais penser était d’en faire neuf autres. Faites un album.

Les dirigeants de Warner Bros ont adoré le single et ont accepté un disque complet. Les cinq amis, partageant les tâches d’écriture et de chant, ont été une collaboration de superstar instantanée et extraordinaire.

« Il l’a clairement signifié comme un éloge »

Bien que The Traveling Wilburys Vol 1 ne dure que 36 minutes, il regorge de moments formidables. « Dirty World », une chanson d’amour espiègle, présente de superbes voix d’appel et de réponse et un travail de saxophone typiquement classe de Jim Horn, dont le jeu était si largement admiré qu’il avait joué sur des albums avec des artistes aussi divers qu’Elvis Presley, Charpentiers, Frank Sinatra et Dizzy Gillespie. Parmi les autres hommes de session talentueux de l’album, citons le percussionniste Ray Cooper et Ian Wallace (si dynamique avec le groupe El Rayo-X de David Lyndley), qui joue des tam-tams sur « Handle With Care ».

« Last Night » est une chanson d’amour mélodique, tandis que « Heading For The Light » est une quête spirituelle qui est un Harrison vintage. L’une des chansons les plus marquantes est « Tweeter And The Monkey Man », qui a commencé lorsque Dylan – des années avant les médias sociaux, évidemment – a déclaré qu’il voulait écrire une chanson sur un homme appelé Tweeter, situé dans le New Jersey. Petty, qui a participé à l’écriture de la chanson, a déclaré que Harrison s’était retiré de ses devoirs de paroles sur un morceau qu’il pensait être « tout simplement trop américain » pour qu’il puisse contribuer de manière significative. « Bob était comme, ‘Ouais, nous pourrions utiliser des références à Bruce Springsteen titres.’ Il le voulait clairement comme un éloge », a déclaré Petty. Les références à des chansons de Springsteen telles que « Mansion On The Hill », « Thunder Road » et « Highway 99 » sont éparpillées tout au long d’un morceau évocateur.

Tragiquement, Orbison est décédé d’une crise cardiaque six semaines seulement après la sortie de l’album, le 17 octobre 1998. Mais sur la douce ballade « Not Alone Any More », l’homme de 52 ans a montré dans sa voix principale qu’il n’en avait rien perdu. de la maîtrise vocale qui avait fait de lui une légende du rock’n’roll.

Le morceau de clôture était le vibrant « End Of The Line », sur lequel le groupe chante d’un ton gazouillis : « Eh bien, c’est bien/Même si vous êtes vieux et gris/Eh bien, tout va bien/Vous avez encore quelque chose à dire. » Avec autant de magnifiques albums individuels derrière eux et un âge collectif de 222 ans, ces cinq merveilleux Traveling Wilburys ont prouvé qu’ils avaient quelque chose de merveilleux à dire ensemble.

