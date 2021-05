Le début d’une ère qui peut être complétée par un triplé historique

17/05/2021 à 13:12 CEST

Triomphe indéniable du Barça en finale de l’UEFA Women’s Champions League ouvrira une nouvelle étape non seulement dans le club et dans le football espagnol, mais aussi sur le plan social

Le Barça veut terminer la saison avec un triplé qui serait encore plus historique

Il est difficile d’écrire avec l’exposition du Barça en finale de Göteborg toujours sur la rétine et d’essayer de le faire avec suffisamment de recul pour parler du début d’une nouvelle ère. Cependant, personne ne doute à ce stade que Le 16 mai 2021 restera une date pour l’histoire.

La confirmation que le football féminin a franchi la dernière étape. À Barcelone et en Espagne. Ce qui vous fait apprécier. Qui représente les valeurs les plus pures du sport: travailler comme base du succès, la capacité d’exceller, le dévouement, la camaraderie. L’émotion et la passion, mais aussi le spectacle. Que le modèle est bien vivant. Que chaque effort en vaut la peine. Une leçon de vie. Ces champions ne sont pas nés, mais sont construits avec beaucoup de travail derrière et apprenant de chacune des défaites.

Ces cicatrices que les joueurs du Barça regardent avec fierté aujourd’hui parce qu’ils le savent Ce sont les mêmes qui les ont emmenés là où ils sont aujourd’hui: au sommet de l’Europe, un lieu où ils comptent continuer longtemps car personne ne doute que le chemin de cette équipe n’est pas terminé. En fait, le prochain objectif à court terme n’est autre que la Coupe de la Reine – du 26 au 30 mai, le Final Four est joué – et qui pourrait clôturer la saison par la conquête d’un triplé historique. Le triomphe du modèle