Le début et la fin du LIBOR

A l’aube de la fin du LIBOR, il est utile et intéressant de se pencher sur sa naissance. Le LIBOR est né le 1er janvier 1986. Sa mère était la British Bankers’ Association (BBA), père du marché de l’eurodollar qui est, de loin, la plus grande source de financement mondial.

Les eurodollars (rien à voir avec les euros) sont des dépôts à terme libellés en dollar dans des banques hors des États-Unis, ne relevant pas de la juridiction de la Fed américaine. Le premier dépôt en eurodollar a été effectué dès 1957 lorsque l’Union soviétique, craignant que ses avoirs en dollars ne soient gelés en représailles à certaines de ses actions de la guerre froide, en a transféré une partie à la Moscow Narodny Bank à Londres, propriété soviétique mais avec un charte britannique; Moscou Narodny pouvait déposer les dollars en toute sécurité dans des banques américaines, car, étant donné qu’il s’agissait d’une banque britannique, l’argent restait à l’abri du gel.

Les taux d’intérêt sur les eurodollars, négociés entre le déposant et la banque, étaient généralement plus élevés que ceux des dépôts en dollars aux États-Unis, puisque les dépôts en eurodollars n’étaient pas protégés par la Fed ; ainsi, comme il y avait moins de contrôle, les eurodollars pourraient être utilisés plus largement. Cette « ouverture » ​​d’opportunités financières a entraîné une croissance spectaculaire du marché et, en 1985, il était estimé à plus de 1,68 milliard de dollars, soit environ un tiers de l’économie américaine.

À cette époque, avec la déréglementation rapide des marchés, les banques mondiales négociaient une variété d’instruments de marché relativement nouveaux, comme les IRS, les options de change et les FRA ; certains banquiers s’inquiétaient des risques puisque chaque instrument avait des conditions négociées indépendamment ; encore une fois, ils ont reconnu que la croissance serait limitée s’il n’y avait pas une certaine uniformité dans les termes des transactions. En octobre 1984, la BBA, en collaboration avec d’autres parties, dont la Banque d’Angleterre, a commencé à travailler à la création d’une norme et le LIBOR est né.

Un groupe de banques actives à l’échelle mondiale a été invitée à indiquer le taux d’intérêt auquel chacune pourrait emprunter, si elle demandait et acceptait des offres interbancaires dans une taille de marché raisonnable, juste avant 11 heures, heure de Londres. Le BBA a suivi un processus prescrit – éliminant les valeurs extrêmes – et a annoncé le LIBOR, dans différentes devises aux différents ténors, à 11h30. C’est devenu la fixation du LIBOR. Au fil du temps, le nombre de banques a augmenté (actuellement 17).

Alors que le LIBOR était coté à 12 mois, les dérivés LIBOR (futures et swaps) ont permis la création de l’indice de référence sur des durées beaucoup plus longues. Tout cela a accéléré la financiarisation de l’économie mondiale, entraînant une explosion des dérivés liés au LIBOR – le volume de transactions en cours est estimé à 350 milliards de dollars, soit plus de 15 fois la taille de l’économie américaine actuelle !

En 2008, une étude controversée a suggéré que les banques pourraient avoir sous-estimé leurs coûts d’emprunt (rapportés comme LIBOR) pendant la crise du crédit de 2008, pour protéger leur solvabilité. En 2012, un trader à la retraite aurait déclaré que le LIBOR était manipulé dès 1991. Il est devenu clair que les banques avaient manipulé le LIBOR afin qu’elles puissent facturer des intérêts plus élevés aux entreprises. En 2012, plusieurs régulateurs ont lancé des enquêtes et de nombreuses banques mondiales ont été condamnées à des amendes substantielles.

Cela a déclenché une période d’introspection et une concentration sur la réforme du système. Plutôt que le LIBOR, qui était non seulement facile à manipuler mais n’était pas non plus représentatif du marché énorme et en croissance, les régulateurs américains et britanniques (ainsi que d’autres juridictions) ont déterminé que le LIBOR serait supprimé progressivement et que tous les nouveaux prêts utiliseraient une référence alternative. (ARR)—par exemple, le SOFR (Secured Overnight Financing Rate) pour le dollar. Le SOFR, calculé à partir des transactions réelles de pension (par opposition aux transactions supposées dans le cas du LIBOR), est publié quotidiennement par la Fed américaine.

Alors que le dollar LIBOR continuera d’être coté après 2021, il cessera d’exister après juin 2023, les régulateurs exigent partout la modification des contrats existants liés au LIBOR comme taux de référence pour incorporer les nouveaux ARR, avec effet au 1er janvier 2022. Les entreprises doivent adopter la langue de secours de l’ARRC et signer le protocole de secours IBOR ISDA 2020, modifiant à la fois l’accord de prêt et l’accord-cadre ISDA 2002.

Pour les prêts avec des paiements au-delà de juin 2023 et où le risque de taux d’intérêt est couvert avec un IRS, il n’y aura pas d’impact sur le coût en roupies après cette documentation, puisque le LIBOR dans le prêt et dans le dérivé sera automatiquement converti en SOFR + spread d’ajustement, et chacun serait opposé à l’autre. Si le prêteur et la contrepartie dérivée sont différents, la documentation devra être examinée plus attentivement.

Pour les prêts non couverts, c’est plus délicat car les paiements d’intérêts seront plus élevés par rapport au prêt LIBOR – car, même si la courbe SOFR sera inférieure à la courbe LIBOR (puisque le SOFR est un prêt garanti), la différence entre les deux courbes sera la plus probablement inférieur à l’écart d’ajustement (entre le LIBOR et le SOFR). Un autre problème est que le SOFR, étant un taux au jour le jour, est coté à terme échu, de sorte que l’intérêt réel dû après, disons, trois mois, ne sera pas connu à l’avance (comme dans le cas du LIBOR). Des conventions de paiement se développent pour répondre à ces enjeux et, en effet, le marché SOFR lui-même deviendra à terme beaucoup plus liquide et « réel ».

