Le débutant d’Arsenal endure un cauchemar, les attaquants de Brentford prospèrent

Le débutant d’Arsenal, Ben White, a eu du mal de la première à la dernière minute alors qu’un Brentford dynamique a réussi un léger bouleversement pour faire couler Arsenal 2-0 lors du match d’ouverture de la nouvelle saison.

Brentford a ouvert le score devant une foule bruyante lorsque Sergi Canos a coupé à l’intérieur de Calum Chambers avant de décocher une frappe au-delà de Bernd Leno au premier poteau.

Les Bees ont ajouté une seconde lorsqu’une longue remise en jeu a fait des ravages dans les rangs d’Arsenal. Christian Norgaard s’est précipité au deuxième poteau pour hocher la tête comme d’Arsenal les faiblesses défensives ont été brutalement exposées.

David Raya : Il a bien commandé sa zone et a prouvé pourquoi l’intérêt des clubs de Premier League pour lui au cours des dernières saisons était justifié. Grand arrêt pour refuser Pepe dans les phases finales. 8/10

Kristoffer Ajer : Il ne s’est pas trompé sur ses débuts en Premier League et a été un bon rapport qualité-prix pour sa cage inviolée. 7/10

Pontus Jansson : Composé à l’arrière et relativement serein en première mi-temps. Compte tenu d’un test plus sévère après la pause, mais a émergé avec une feuille blanche. 7/10

Ethan Pinnock : Le choix des demi-centres, bien qu’en vérité aucun d’entre eux ne se soit trompé. A effectué une série de dégagements vitaux en première mi-temps. 8/10

Sergi Canos : Une force de la nature en première mi-temps à l’arrière et a été dûment récompensé en marquant le tout premier but de Brentford en Premier League. Les pieds rapides se sont avérés trop pour Chambers avant de lancer un puissant entraînement à l’intérieur du poteau proche de Leno. 8/10

DÉCOLLEZ POUR BRENTFORD! ?? Sergi Canos ne perd pas de temps à tirer un faible effort qui bat Bernd Leno à son poste proche – l’ouest de Londres bascule! ?? 📺 Regardez Brentford v Arsenal en direct sur Sky Sports Premier League et suivez les mises à jour en direct : https://t.co/68I9wvUQnD pic.twitter.com/OHUJBDWIO1 – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 13 août 2021

Frank Onyeka : Une centrale électrique au milieu de terrain et a aidé à empêcher Arsenal de prendre le dessus. 7/10

Christian Norgaard : Solide performance du Danois et a terminé ses débuts en Premier League en hochant la tête à la maison pour le deuxième de Brentford après avoir fait une remise en jeu. Arsenal n’a pas réussi à dégager. 8/10

Vitaly Janelt : A regardé à la maison dans l’élite et a aidé à protéger sa défense de succomber à la pression limitée d’Arsenal. 7/10

Rico Henri : Peut-être chanceux de ne pas concéder de penalty en abattant Balogun à l’intérieur de la surface. Ne manquait pas d’énergie. 6/10

Bryan Mbuemo : Un rythme de travail incessant dès le départ et a causé toutes sortes de problèmes aux demi-centres d’Arsenal. A ébranlé le poteau après s’être éloigné de Mari en première mi-temps. Le rêve d’un manager. 9/10 (Homme du match)

Ivan Toney : Bien lié à Mbuemo et était un paquet d’énergie tout au long. A refusé l’opportunité de tester Leno avec ses prouesses au tir, mais ses chances viendront sans aucun doute. 8/10

Suppléants :

Mads Sorensen (activé pour Ajer, 75) : 6/10

Mads Bidstrup (activé pour Onyeka, 80 ans) : 6/10

Marcus Forss (activé pour Mbuemo, 86) : 6/10

Bernd Leno : A gardé son sang-froid lorsqu’il est pressé par une ligne avant dynamique de Brentford. Difficile de critiquer le but de Canos, même si aucun gardien n’accepte volontiers d’être battu au premier poteau. 6/10

Chambres de Calum : A permis à Canos de couper à l’intérieur trop facilement et n’a pas réussi à obtenir un ajustement serré pour le premier match de Brentford. 5/10

Ben Blanc : Étant donné une période difficile dans les airs et semblait mal à l’aise dans un duo traditionnel de deux défenseurs centraux. Le seul moyen est d’ici. 5/10

Pablo Mari : Lutté pour faire face à l’énergie et à l’acharnement de Mbuemo. Heureusement de ne pas être au cœur d’un deuxième but des Abeilles lorsque Mbuemo a éludé ses attentions avant de secouer les boiseries. Parmi une série de défenseurs d’Arsenal qui n’ont pas réussi à dégager un long lancer pour le deuxième. 4/10

Les abeilles piquent encore ! ?? Ivan Toney remporte le film devant Ben White et Christian Norgaard rentre à la maison pour Brentford pour doubler l’avance ! ?? 📺 Regardez Brentford v Arsenal en direct sur Sky Sports Premier League et suivez les mises à jour en direct : https://t.co/68I9wwcrfb pic.twitter.com/5GalGMvRll – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 13 août 2021

Kieran Tierney : Une menace constante sur la gauche et le principal débouché d’Arsenal lors d’une première mi-temps lente. Une poignée de livraisons taquines mais n’a pas pu trouver la contribution critique lors de la recherche d’une ligne avant inexpérimentée. 7/10

Albert Sambi Lokonga : Il avait l’air tout à fait à l’aise en Premier League lors de ses débuts élégants. Calme, posé et toujours avide de balle. 7/10

Emile Smith Rowe : Devenant rapidement le talisman d’Arsenal et sa deuxième mi-temps ici suggérait qu’il l’était déjà. Superbe virage et drive après la pause qui méritait un but mais tirait droit sur Raya. Si Arsenal avait égalisé, cela serait passé par lui. 8/10

Granit Xhaka : Surmené par les homologues du milieu de terrain central de Brentford et chanceux de ne pas être puni lorsqu’il est surpris en train de traîner en sa possession à la lisière de sa zone. 6/10

Nicolas Pépé : Une figure périphérique pendant une grande partie du concours. La responsabilité était sur ses épaules en tant qu’homme senior dans une jeune ligne avant, mais n’a pas pris la parole. 6/10

Folarin Balogun : A eu du mal à s’imposer dans le concours et a permis une glorieuse occasion de s’échapper avec une mauvaise première touche. Un peu malheureux de ne pas gagner de penalty après qu’Henry l’ait abattu quelques secondes plus tard. 5/10

Gabriel Martinelli : Pratiquement anonyme partout. A jeté un coup d’œil de la tête au poteau proche de manière inoffensive dans sa seule véritable implication près du but. 5/10

Bukayo Saka (activé pour Balogun, 59 ans) : 6/10

Reiss Nelson (sur pour Martinelli, 71): 6/10

Nuno Tavares (activé pour les chambres, 81) : 6/10

