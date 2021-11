Le décaissement numérique des prêts a été multiplié par douze entre 2017 et 2020 : rapport du panel RBI

La majorité des prêts décaissés numériquement par les NBFC étaient des prêts personnels, suivis des prêts classés comme « autres ». Il s’agit principalement des crédits à la consommation.

Le volume global des décaissements de prêts via le mode numérique a été multiplié par plus de douze entre 2017 et 2020 pour atteindre 1,42 crore de lakh Rs, contre 11 671 crore de Rs, a déclaré le groupe de travail de la Reserve Bank of India (RBI) sur les applications de prêt numérique dans son rapport.

Les conclusions du panel étaient basées sur les données reçues d’un échantillon de prêteurs représentant respectivement 75 % et 10 % du total des actifs des banques et des sociétés financières non bancaires (NBFC) au 31 mars 2020. Le rapport a observé que les prêts via le numérique le mode relatif au mode physique est encore à un stade naissant dans le cas des banques (Rs 1,12 lakh crore via le mode numérique vis-à-vis de Rs 53,08 lakh crore via le mode physique). Dans le cas des NBFC, une proportion plus élevée de prêts (Rs 0,23 lakh crore via le mode numérique par rapport à Rs 1,93 lakh crore via le mode physique) se fait via le mode numérique.

« En 2017, il n’y avait pas beaucoup de différence entre les banques (0,31%) et les NBFC (0,55%) en termes de part du montant total des prêts décaissés via le mode numérique alors que les NBFC étaient à la traîne en termes de nombre total de prêts avec une part de 0,68% contre 1,43% pour les banques. Depuis lors, les NBFC ont fait de grands progrès dans les prêts via le mode numérique », a déclaré le groupe dans le rapport.

Les banques du secteur privé et les NBFC avec des parts respectives de 55% et 30%, sont les entités dominantes dans l’écosystème du prêt numérique. La part des NBFC est passée à 30,3% en 2020 contre 6,3% en 2017, indiquant leur adoption croissante des innovations technologiques, selon le rapport. Au cours de la même période, les banques du secteur public ont également augmenté leur part de manière significative à 13,1% contre 0,3%. Le groupe de travail a attribué le rôle de premier plan des NBFC dans la promotion des modes de prêt numériques au régime réglementaire flexible auquel elles sont soumises.

Les principaux produits décaissés numériquement par les banques étaient les prêts personnels, suivis des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME). Quelques banques du secteur privé et des banques étrangères proposent également des prêts Buy Now Pay Later (BNPL) via la voie numérique.

La majorité des prêts décaissés numériquement par les NBFC étaient des prêts personnels, suivis des prêts classés comme « autres ». Il s’agit principalement des crédits à la consommation. « Même si le montant décaissé dans le cadre des prêts BNPL ne représente que 0,73% (banques) et 2,07 % (NBFC) du montant total décaissé, les volumes sont assez importants indiquant un grand nombre de prêts de petite taille pour la consommation », indique le rapport.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.